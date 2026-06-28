Avokati i popullit në Maqedoni lobon pro studentëve, kërkon test shqip në provimin e Jurisprudencës
Studentët shqiptarë në Maqedoni të Veriut mund të dalin sërish në protestë, nëse nuk miratohet kërkesa e tyre që provimi i jurisprudencës në këtë shtet të mbahet edhe në gjuhen shqipe.
Që ky test të mbahen edhe në këtë gjuhë, po punon edhe Avokati i Popullit në fqinjin jugor të Kosovës.
Faton Selami tha se i është i është drejtuar Qeverisë në Shkup me kërkesë për harmonizimin e ligjeve që rregullojnë dhënien e provimit të jurisprudencës në mënyrë që studentëve shqiptarë t’u mundësohet t’i japin këto provime në gjuhën amtare, shqipe.
Ai ka thënë për KosovaPress se ka marrë një përgjigje që thotë se është formuar një grup pune i ekspertëve, i cili po shqyrton mundësitë juridike për përgatitjen e një propozimi për zgjidhjen e kësaj çështjeje.
Selami e ka pranuar se kjo çështje është me rëndësi të veçantë dhe se institucioni që ai drejton ka hapur lëndë me vetiniciativë për trajtimin e kësaj problematike.
“Kjo çështje është aktuale shumë, është aktivizuar në ditët e para pas marrjes së funksionit të avokatit të popullit nga ana ime. Për këtë arsyeje, e pashë të arsyeshme, që me vet iniciativë, të hapi një lëndë për zgjedhjen e kësaj problematike, që tu mundësohet studentëve të cilët studimet e tyre, deri në diplomë dhe më pas i kanë kryer në gjuhën shqipe, tu mundësohet që edhe provimin e jurisprudencës e jo vetëm, por edhe atë për noterë e përmbarues të mund ta japin dhe në gjuhën e tyre amtare”, thotë Selami.
Ai bëri të ditur se pret që në ditët në vijim, të ketë propozime konkrete nga grupi punues i ekspertëve që është angazhuar nga qeveria maqedonase.
“Ne jemi drejtuar dhe me iniciativë deri te qeveria, për harmonizimin e këtyre ligjeve që në mënyrë taksative i rregullon mbarëvajtjen e këtyre provimeve konkrete dhe kemi kërkuar që të mundësohet në gjuhën amtare provimi. Përgjigja e fundit nga ana e qeverisë është se është formuar një grup pune nga ana e ekspertëve, të cilët i shqyrtojnë të gjitha mundësitë juridike dhe punojnë në përgatitjen e një propozimi lidhur me zgjidhjen e kësaj problematike. Ka paralajmërime se në ditët në vijim do të ketë edhe ndonjë propozim konkret nga ana e këtij grup joformal të ekspertëve dhe ne si institucion jemi në pritje të propozimit zyrtarë nga ana e qeverisë”, tha Selami.
Studentët shqiptarë kanë protestuar dy herë për këtë çështje. Ata po kërkojnë që të mos diskriminohen në procesin e dhënies së provimeve profesionale, pasi studimet i kanë ndjekur në gjuhën shqipe teksa thonë se është e drejtë e tyre që edhe provimi i jurisprudencës të bëhet në shqip, për ta.
Sipas Selamit, çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut ka qenë vazhdimisht problematike, ndërsa shton se ky vend, si shtet multilingual, është përballur shpesh me debate të tilla.
Ai ka bërë të ditur se është duke u marrë edhe me një lëndë tjetër, që ka të bëjë me emërtimet e reja në rrugët e Tetovës, të cilat kanë bërë që të hiqen emrat e mëhershëm në gjuhën shqipe. Ai tha se e ka dërguar lëndën edhe në Gjykatën Kushtetuese, por e njëjta i përket pushtetit lokal.
“Çështja e gjuhës shqipe ka qenë në vazhdimësi problematike në Maqedoni. Jemi një shtet multilingual dhe kjo është çështje që gjithmonë ka qenë aktuale. Sa i përket çështjes së ndryshimit të emrave të rrugëve, kjo është sipas ligjit, nën kompetencat e komunave të cilët duhet që të përgatisin propozime dhe sipas ligjit dhe të marrin pëlqim nga qeveria dhe të votohen nga këshilli komunal dhe të implementohen në praktikë. Ka pasur edhe iniciativa deri te gjykata kushtetuese, por kjo si kompetencë është e pushtetit lokal”, shtoi ai.
Ndryshimi i emrave të rrugëve në Tetovë ka nxitur tensione në këtë komunë por edhe në tjerat ku ka shumicë shqiptare në Maqedoni të Veriut.