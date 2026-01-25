Holandezi "sfidon vdekjen", zhytet në ujërat e ngrira të Siberisë në minus 52 gradë Celsius
Një video që po qarkullon me shpejtësi në rrjete sociale ka tronditur ndjekësit, duke treguar momentin ekstrem kur një holandez zhytet në ujërat e ngrira të Siberisë, në një temperaturë prej -52 gradë Celsius.
Ngjarja ka ndodhur në Jakutsk, qytet i njohur si një nga vendet më të ftohta në botë.
Në pamje shihet i riu, i veshur vetëm me rroba banje, teksa futet në një vrimë të hapur në akull, mes kushteve ekstreme që vështirë se përballohen nga trupi i njeriut.
Menjëherë pas daljes nga uji, situata bëhet dramatike.
Brenda pak sekondash, trupi i tij fillon të zbardhet, ndërsa uji mbi lëkurë ngrin pothuajse menjëherë.
Mes dridhjeve dhe adrenalinës, ai dëgjohet duke kërkuar ndihmën e miqve, të cilët nxitojnë ta ndihmojnë të veshë diçka, pasi lëvizjet e tij fillojnë të ngurtësohen nga i ftohti ekstrem.
Termometri i shfaqur në fund të videos konfirmon temperaturën ekstreme prej minus 52 gradë Celsius.
Ekspertët paralajmërojnë se veprime të tilla janë tejet të rrezikshme, pasi mund të shkaktojnë hipotermi të menjëhershme apo dëmtime të përhershme të indeve nga ngrirja.
Megjithatë, për aventurierin holandez, kjo sfidë mbetet një nga përvojat më ekstreme të jetës së tij. /Telegrafi/