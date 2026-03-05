“Autori mori lekët dhe u largua me motor”, zbulohet shuma e vjedhur në një këmbimore në ‘5 Maj’
Është zbuluar shuma të cilën autori ende i paidentifikuar në Tiranë ka kryer një grabitje në pikën e këmbimit valutor në një qendër tregtare në zonën e 5 Maji-it.
Sipas burimeve, 1 milionë e 200 mijë lekë të vjetra (rreth 1.200 euro)dyshohet se është shuma që ai ka marrë.
Autori pas grabitjes dyshohet se është larguar me motor nga qendra tregtare.
Nga fotoja e publikuar, autori ishte i veshur me një jelek të zi, xhup blu dhe një kapuç duke vështirësuar kështu dhe identifikimin e tij, raporton euronews.al.
Policia ndodhet në vendngjarje për të zbardhur më tej rrethanat e ngjarjes.
