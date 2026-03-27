Austria planifikon ndalimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 14 vjeç
Qeveria trepartiake e udhëhequr nga konservatorët në Austri planifikon të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët nën 14 vjeç.
Anëtarët e kabinetit nga tre partitë në pushtet njoftuan një marrëveshje midis tyre mbi parimin e një ndalimi, që synon mbrojtjen e fëmijëve nga "algoritmet që shkaktojnë varësi" dhe përmbajtje që përfshin abuzimin seksual, por nuk mundën të thoshin se kur do të fillonte kjo dhe ata ende nuk kanë rënë dakord se si do të zbatohet.
"Ne do t'i mbrojmë me vendosmëri fëmijët dhe të rinjtë në të ardhmen nga efektet negative të rrjeteve sociale", tha zëvendëskancelari Andreas Babler i Social Demokratëve.
"Ne nuk do të rrimë më duarkryq dhe të shikojmë ndërsa këto platforma i bëjnë fëmijët tanë të varur dhe shpesh edhe të sëmurë... Rreziqet që lidhen me këtë përdorim u injoruan për një kohë të gjatë dhe tani është koha për të vepruar", shtoi ai.
Australia futi një ndalim të rrjeteve sociale për personat nën 16 vjeç në dhjetor, vendi i parë që e bëri këtë.
Vende të ndryshme po shqyrtojnë ose po shkojnë drejt ndalimeve të ngjashme.