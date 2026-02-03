Audi pranon se nuk duhej ta kishte ndryshuar strategjinë e emërtimit
Ashtu si Mercedes nxori një linjë të veçantë "EQ", Audi kërkoi të krijonte një dallim më të qartë midis modeleve me motor djegieje dhe atyre plotësisht elektrike.
Ideja ishte që automjetet me motor ICE të mbanin numra tek, ndërsa automjetet elektrike do të përdornin vetëm numra çift, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, këto plane u anuluan papritur, megjithëse jo para se të ndikonin në emrin e një modeli bazë.
A4 u bë A5 në vitin 2024, duke sjellë në jetë A5/S5 Avant, me një RS5 që do të lansohet së shpejti.
Sipas strukturës së vjetër të emërtimit, A6 duhej të bëhej gjithashtu A7, por Audi u tërhoq para se modeli i gjeneratës së fundit të lansohej vitin e kaluar.
Duke shkuar përpara, Ingolstadt do të kthehet në qasjen tradicionale për të shmangur konfuzionin në linjën e saj.
Prodhuesi gjerman i makinave luksoze gjithashtu nuk e përjashton rikthimin e emrit A4 në të ardhmen.
Është shumë herët për të thënë nëse kjo do të ndodhë me ripërtëritjen e makinës në mes të ciklit të punës apo nëse emri i vjetër do të kthehet me modelin e gjeneratës së ardhshme.
Audi nuk është i panjohur me riemërtimin e një makine brenda të njëjtës gjeneratë. E-Tron u riemërua si Q8 E-Tron kur SUV-i elektrik i ripërpunuar debutoi në vitin 2022.
Ky ndryshim nuk pati shumë ndikim në shitje, pasi modeli u tërhoq nga prodhimi rreth një vit më parë për shkak të kërkesës së dobët.
CEO Gernot Döllner i tha revistës Drive të Australisë se Audi është i hapur për të rivendosur logon A4 te rivali i saj BMW Series 3: "Po, kjo është e mendueshme - në përgjithësi me A6 si pikën kryesore, që nga ajo kohë në të ardhmen do të jemi duke kërkuar".
Kthimi te konventa e vjetër e emërtimit nuk do të ndikojë në lansimin e automjeteve të reja elektrike.
Një A4 pa motor me djegie është ende në zhvillim e sipër dhe pritet të mbajë emrin A4 E-Tron kur të lançohet më vonë këtë dekadë, ndoshta në vitin 2028.
Audi do të mbërrijë vonë në këtë segment, duke marrë parasysh se limuzina BMW i3 dhe Mercedes C-Class elektrike pritet të dalin këtë vit.
Nga ana tjetër, kjo nuk është hera e parë që Audi ka prezantuar një strategji të re emërtimi vetëm për ta braktisur atë pak më vonë.
A e mbani mend skemën dyshifrore bazuar në intervalet e fuqisë së prodhuar? E prezantuar në vitin 2017 dhe e hequr në vitin 2024, ajo u kritikua pothuajse menjëherë, pasi kombinimet me dy numra i lanë klientët të kruanin kokën:
25 – 80 kW (107 kuaj-fuqi) ose më të ulët
30 – 81–96 kW (109–129 kuaj-fuqi)
35 – 110–120 kW (148–161 kuaj-fuqi).
40 – 125–150 kW (168–201 kuaj-fuqi)
45 – 169–185 kW (227–248 kuaj-fuqi)
50 – 210–230 kW (282–308 kuaj-fuqi)
55 – 245–275 kW (329–369 kuaj-fuqi)
Një shtresë tjetër konfuzioni u shtua vitin e kaluar, megjithëse vetëm në Kinë. Audi bashkëpunoi me SAIC për të lansuar një markë të veçantë AUDI, vetëm elektrike, të shkruar me shkronja kapitale dhe të hequr nga ikona katër unazat. AUDI E5 Sportback është modeli i parë, me një SUV më të madh që do të vijë së shpejti.
Globalisht, marka kryesore Audi po përgatitet për ndryshime të mëdha në linjë këtë vit. Përveç RS5 dhe RS5 Avant të përmendur më parë, gjenerata e ardhshme Q7 arrin në vitin 2026.
Një Q9 më i madh pritet para fundit të vitit, së bashku me një model elektrik të nivelit fillestar që mund të ringjallë emrin A2. Diku tjetër, A1 dhe Q2 do të hiqen nga linja pasi modelet e gjeneratës aktuale të dalin në shitje.
Duke parë përpara, do të jetë interesante të shohim se si do ta emërtojë Audi versionin e prodhimit të Concept C kur makina sportive elektrike të debutojë vitin e ardhshëm. /Telegrafi/