Audi i thotë lamtumirë A1 dhe Q2
Audi e ka nisur vitin 2026 duke i dhënë fund prodhimit të modeleve A1 dhe Q2, dy prej makinave më të vogla në gamën e saj.
Hatchback-u kompakt A1 dhe crossover-i Q2 po largohen nga tregu pa pasardhës të drejtpërdrejtë.
Këto dy modele i shtohen një liste gjithnjë e më të gjatë modelesh të ndërprera nga Audi, ku përfshihen edhe TT, A8, A7 Sportback dhe Q8 e-tron elektrik.
Audi A1 u prezantua në vitin 2010 dhe qëndroi në treg për mbi 15 vite, por nuk arriti kurrë të konkurrojë seriozisht me MINI në segmentin premium të makinave të vogla.
Ndërkohë, Q2 pati një histori më të suksesshme, me kulmin e shitjeve në vitin 2017, por pas vitit 2022 shitjet nisën të bien ndjeshëm.
Pas daljes së tyre nga tregu, Audi A3 mbetet modeli më i përballueshëm i markës.
Kjo situatë pritet të ndryshojë me ardhjen e Q2 e-tron elektrik, i cili do të synojë konkurrencën direkte me MINI Aceman. /Telegrafi/