Atmosferë fantastike te kampi i Anglisë: Spence luan rolin e gazetarit me pyetje për Rogers, pyetja dhe përgjigja shkaktojnë të qeshura
Mesfushori i Anglisë, Morgan Rogers mbeti i shtangur nga një lëvizje e shokut të skuadrës Djed Spence në konferencën për shtyp të ekipit anglez përpara çerekfinales së Kupës së Botës të së shtunës kundër Norvegjisë.
Spence, i maskuar si gazetar, ndërpreu konferencën e Rogers për të zgjidhur një debat të brendshëm se kush ishte lojtari më i shpejtë në ekip.
"Ka pasur shumë spekulime javët e fundit se kush është më i shpejti në ekip. A është e vërtetë që Djed Spence është më i shpejti?", pyeti Spence.
'Trainee reporter' Djed Spence asks Morgan Rogers who he thinks is the fastest in the England squad... 🤣 pic.twitter.com/N97bYitQja
— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 8, 2026
Mesfushori sulmues i Aston Villës, Rogers, qeshi para se t'i përgjigjej pyetjes, duke përfshirë në diskutim edhe shokun e skuadrës Anthony Gordon.
“Le të themi vetëm se nuk do të vija bast kundër teje në një garë. Por ka disa që pretendojnë se mund të të mposhtin. Anthony Gordon është një prej tyre, kështu që do të doja ta shihja atë garë. Do të shohim kush fiton. Por nuk do të vija bast kundër teje”, u përgjigj Rogers.
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Ndryshe, Anglia po përgatitet për ndeshjen çerekfinale kundër Norvegjisë në Miami, e cila do të luhet të shtunën në orën 23:00 sipas kohës tonë lokale.
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