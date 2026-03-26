Atmosferë e zjarrtë nga tifozët e Kosovës pak orë para ndeshjes, Agim Ademi kërcen me ‘Dardanët’
Atmosfera në Bratislavë është ndezur nga tifozët e Kosovës vetëm pak orë para ndeshjes së shumëpritur.
Kosova do të luajë në udhëtim ndaj Sllovakisë në ‘play-off’ me fillim nga ora 20:45, në përpjekje për të siguruar finale e madhe ku do të ndeshej me fituesin e çiftit Turqi-Rumani për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
“Dardanët” kanë pushtuar sheshet e qytetit me këngë dhe valle, duke krijuar një ambient festiv dhe plot emocion.
Në mesin e tyre ishte edhe presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, i cili iu bashkua tifozëve në festë, duke kërcyer dhe kënduar së bashku me ta.
Prania e tij është parë si një mbështetje e madhe morale për tifozët dhe ekipin.
Entuziazmi dhe energjia e tifozëve kosovarë pritet të reflektohet edhe në stadium, ku ata pritet të jenë të pranishëm në numër tejet të madh.
Ekipi i Telegrafit ndodhet në Bratislavë, me gazetarët Lavdim Pireva dhe Romak Zeqiri, si dhe kameramanin Korab Basha.
