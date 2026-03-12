ATK paralajmëron: Në vitin 2026 sektori i ndërtimit në fokus të vizitave
Administrata Tatimore e Kosovës do të ketë fokus të shtuar në sektorin e ndërtimit gjatë këtij viti, për shkak të rëndësisë së këtij sektori në ekonominë e vendit dhe rrezikut për shmangie të mundshme tatimore.
Kështu ka deklaruar Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Mentor Hyseni, në një diskutim në “Përballje Podcast”.
Sipas tij, sektori i ndërtimtarisë është një nga sektorët më të zhvilluar në Kosovë dhe për këtë arsye kërkon edhe vëmendje më të madhe nga institucionet mbikëqyrëse.
“Për këtë vit, sektori i ndërtimit është një prej sektorëve që do të vizitohet më së shumti nga ATK”, tha Hyseni.
Ai theksoi se qëllimi i këtyre kontrolleve është respektimi i ligjit dhe deklarimi i saktë i tatimeve nga bizneset që operojnë në këtë sektor.
Sipas tij, bizneset mund të operojnë pa probleme për aq kohë sa deklarojnë drejt aktivitetin dhe të hyrat e tyre.
“Ti mundesh me punu në Kosovë pa probleme, nëse vendos me deklaru drejt”, tha Hyseni.
Për më shumë ndiqeni "Përballje Podcast" të plotë në Telegrafi.com
