“Askush mbi klubin”, Luis Enrique me nervozizëm i vendos vijën e kuqe yllit të PSG-së
Humbja që pësoi Paris Saint-Germaini në udhëtim ndaj Rennes me rezultat 3-1, la një shije të hidhur në gojën e kampionëve evropianë.
E gjitha për shkak të disa fjalëve të ashpra nga Dembele në momentet e nxehta, të cilat Luis Enrique u përpoq t'i minimizonte në konferencën për shtyp.
Fituesi aktual i Topit të Artë kritikoi publikisht qëndrimin e dhomës së zhveshjes dhe theksoi se skuadra duhet të mendojë më shumë për klubin dhe të jetë më pak egoiste.
"Nëse të gjithë luajnë për veten e tyre në fushë, kjo nuk do të funksionojë dhe ne nuk do të fitojmë titujt që duam."
"Sezonin e kaluar e vumë klubin, stemën, Paris Saint-Germain në vend të parë, përpara se të mendonim për veten tonë. Duhet të kthehemi te kjo, veçanërisht në ndeshje si kjo”.
“Duhet të tregojmë më shumë dëshirë. Jemi te Paris Saint-Germain për të fituar ndeshje", ka deklaruar Dembele.
Kur u pyet për këtë, Luis Enrique minimizoi fjalët e Dembeles. Ai e bëri këtë me vendosmërinë e tij të zakonshme.
"Nuk do të lejoj asnjë lojtar të mendojë se është më i rëndësishëm se klubi. As unë, as drejtori sportiv, as presidenti, as klubi", tha trajneri.
"Këto deklarata janë të pavlera. Ato janë rezultat i zemërimit pas një ndeshjeje dhe mendoj se kjo është e qartë. Nuk kemi asgjë për të humbur."
“Absolutisht të pavlera. As deklaratat e trajnerëve nuk janë, por deklaratat e lojtarëve janë të pavlera".
"Nuk do t'u përgjigjem asnjë pyetjeje apo përgjigjeje nga asnjë lojtar. Nuk do të lejoj kurrë asnjë lojtar ta vendosë veten mbi klubin. Le të jetë e qartë kjo. Unë jam përgjegjës për ekipin", deklaroi tekniku spanjoll./Telegrafi/