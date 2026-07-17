“Asgjë nuk na është dhënë, kemi qenë më të mirët për katër vjet”, Messi flet hapur dhe i hesht kritikët
Lionel Messi iu përgjigj kritikave pas fitores me rikthim 2-1 të Argjentinës ndaj Anglisë dhe tha se arritja në finale e Kupës së Botës nuk ishte rezultat i ndihmës, por i cilësisë së ekipit.
Superylli argjentinas u është kundërpërgjigjur kritikëve që po i akuzojnë kampionët në fuqi të botës për favorizim të supozuar të gjyqtarëve dhe favorizim nga establishmenti i futbollit.
Ai tha se aftësia e ekipit për të përmbysur rezultatin në fund të ndeshjeve, të cilën e treguan së fundmi në fitoren në gjysmëfinale ndaj Anglisë, është vetëm rezultat i mentalitetit të kampionit dhe asgjë tjetër.
Pasi ishin duke humbur 1-0 deri në minutën e 85-të, argjentinasit u rikthyen të mërkurën dhe fituan 2-1 kundër Anglisë, duke siguruar kështu një vend në finalen e Kupës së Botës.
Kjo fitore solli dhjetëra mijëra njerëz në rrugët e Buenos Airesit në një festë euforike. Ishte një tjetër rikthim i pabesueshëm që vërtetoi këmbënguljen e një ekipi që tani është vetëm një fitore larg mbrojtjes së titullit. Argjentina do të përballet me Spanjën në finalen e së dielës.
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Argjentina më parë i kishte mposhtur me vështirësi Kepin e Gjelbër dhe Zvicrën, vetëm pas kohës shtesë. Më pas, kundër Egjiptit, ata arritën një kthesë të pabesueshme dhe festuan me rezultatin 3-2, megjithëse po humbnin 2-0 me vetëm 11 minuta të mbetura në rrjedhën e rregullt të ndeshjes. Megjithatë, përzgjedhësit e Zvicrës dhe Egjiptit e kritikuan ashpër gjyqtarët. Trajneri egjiptian Hossam Hassan shkoi aq larg sa tha se ekipi i tij është viktimë e establishmentit të futbollit që favorizon Messin dhe Argjentinën.
Këto komente vetëm sa nxitën kritikat e tifozëve që pretendojnë se shorti i FIFA-s (skeleti i garës) shkoi në duart e kombëtares Albiceleste, si dhe pretendimet e pabaza në rrjetet sociale se organizata ombrellë e futbollit dëshiron që Argjentina të bëhet përsëri kampione bote me çdo kusht.
“Ne kemi qenë më të mirët në katër vitet e fundit, pavarësisht nëse i pëlqen apo jo dikujt, dhe pavarësisht se çfarë thotë dikush. Ne vërtetuam edhe një herë se jemi midis dy ekipeve më të mira në botë. Kjo tregon se gjithçka që bëmë nuk ishte rastësi dhe se asgjë nuk na është dhënë”, ka thënë fillimisht Messi.
Back-to-back #FIFAWorldCup Finals for Argentina 😤 pic.twitter.com/VfmPqqlEYL
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
Ndeshja kundër Zvicrës u karakterizua nga një vendim i gjyqtarit që zemëroi ata që besojnë se gjyqtarët e Kupës së Botës po favorizojnë Argjentinën.
Zviceranët sapo kishin barazuar 1-1 me golin e Dan Ndoye në minutën e 67-të, kur Leandro Paredes fillimisht u ndëshkua me karton të verdhë për një ndërhyrje ndaj Breel Embolës. Megjithatë, videoja e VAR-it tregoi se yll i kombëtares zvicerane filloi të rrëzohej përpara se mesfushori argjentinas të bënte kontakt me të. Duke qenë se Embolo kishte marrë një karton të verdhë më herët gjatë ndeshjes, ai u përjashtua nga loja (për shkak të simulimit), dhe Zvicra mbeti me 10 lojtarë.
“Ne u ndëshkuam për një rregull që, sipas mendimit tim, është krejtësisht i papranueshëm. Është shumë e dhimbshme që u eliminuam në këtë mënyrë. Mendoj se nuk e meritonim sot dhe, për sa më përket mua, djemtë e mi janë heronjtë e vërtetë”, tha trajneri zviceran Murat Yakin pas ndeshjes.
Ndërkohë, Federata Egjiptiane e Futbollit ka folur hapur, duke deklaruar se "nuk mund të heshtë" pas asaj që e konsideron të padrejtë dhe të anshëm në gjykimin e humbjes së Egjiptit ndaj Argjentinës.
Deri atëherë, ekipi kombëtar argjentinas kishte injoruar ankesat në lidhje me gjykimin dhe FIFA-n. Në konferencat e mëparshme për shtyp, trajneri i Argjentinës Lionel Scaloni madje i këshilloi gazetarët që bënin pyetje në lidhje me të "të mos ndiqnin aq shumë mediat sociale".
Megjithatë, pasi mposhtën Anglinë, kampionët në fuqi u kundërpërgjigjën.
"Arritja në dy finale radhazi të Kupës së Botës është një arritje që pak veta e arrijnë, dhe kjo skuadër ia ka dalë mbanë ta bëjë këtë. Nëse do të kishim humbur ndaj Anglisë, njerëzit do të kishin dalë përpara dhe do të kishin thënë të gjitha llojet e budallallëqeve, por ne nuk ua dhamë këtë mundësi", përfundoi Messi.
Ndeshja gjysmëfinale e së mërkurës ishte vetëm kapitulli i fundit në një rivalitet të gjatë që shkon përtej fushës së futbollit dhe prek kontrollin britanik të Ishujve të diskutueshëm Falkland, të cilët Argjentina i quan Malvina dhe i pretendon si territorin e saj sovran.
Qeveria britanike i bëri thirrje të enjten FIFA-s të nisë një hetim kundër ekipit kombëtar argjentinas, pasi lojtarët pozuan me një banderolë që ua kishin dhënë tifozët gjatë festimeve të fitores ndaj Anglisë, ku shkruhej "Malvinas son Argentinas", "Malvinas janë argjentinas".
Enzo Fernandez pranoi se festimi i tij për golin e barazimit (1-1) ishte drejtuar ndaj kritikëve të Argjentinës. Mesfushori i Chelseat fillimisht i vuri duart mbi veshë, një gjest i interpretuar në futboll si një provokim i qartë për kritikët, pastaj hapi dhe mbylli gishtat, duke imituar të folurit dhe duke i nxitur ata që të vazhdonin të flisnin.
“Pati shumë biseda; ishte një përzierje euforie dhe frustrimi”, tha Fernandez.
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Scaloni, nga ana tjetër, deklaroi në konferencën për shtyp pas gjysmëfinales se "ato histori për 'ndihmë' do të ekzistojnë gjithmonë dhe se kjo nuk e shqetëson fare".
"Me VAR-in e sotëm, është shumë e vështirë të marrësh ndihmën e gjyqtarit; kjo duhet të jetë shumë e qartë për të gjithë. Ne e dinim se askush nuk po na ndihmonte", përfundoi trajneri argjentinas. /Telegrafi/