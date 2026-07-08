ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ari Bajgora po vazhdon të bëjë emër në Norvegji me paraqitjet e tij mbresëlënëse.

Së fundmi ai performoi para rreth 30 mijë spektatorëve në festivalin Karpe-World në Norvegji, ku festoi duke bërë shqiponjën, një moment që u mirëprit nga fansat shqiptarë.

Me talentin, punën dhe përkushtimin e tij, Ari po konsiderohet një nga talentet më premtues shqiptarë në Norvegji.

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Artisti po ndërton një karrierë të suksesshme përtej kufijve, duke përfaqësuar shqiptarët me krenari në vendin skandinav.

Ai ka dhjetëra miliona dëgjime në këngët e tij në platformën Spotify dhe qindra mijëra dëgjues në muaj.

@makosir Helt sinnsykt🤎 #makosir ♬ original lyd - Makosir


Ari Bajgora njihet për stilin e tij unik në muzikë dhe zërin e veçantë. Ai është bërë i njohur me këngë si SOS, Falle og slå seg, Hvis jeg kunne fly, Mari & Hannah dhe shumë të tjera.

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