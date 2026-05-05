Arteta: Fituesi i ndeshjes duhej të ishte dikush special – dhe Saka është i tillë
Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, ka vlerësuar lart atmosferën në “Emirates” dhe mbështetjen e tifozëve, pasi skuadra e tij siguroi kualifikimin në finalen e Ligës së Kampionëve me fitoren 1-0 ndaj Atletico Madridit në gjysmëfinale.
Spanjolli është afruar me dy trofetë këtë sezon, pasi që edhe në kampionat kur kanë mbetur edhe tri xhiro është lider.
“Ishte e pabesueshme që nga fillimi. Mënyra se si tifozët na pritën në stadium, ata vendosën standardin dhe ne u përpoqëm ta kopjonim! Të shihje krenarinë në sytë e tyre ishte diçka e mrekullueshme”, deklaroi Arteta.
Tekniku spanjoll u ndal edhe te autori i golit vendimtar, Bukayo Saka, duke theksuar se në një natë kaq të madhe, ndeshjen mund ta vendoste vetëm një lojtar i veçantë.
“Fituesi i ndeshjes duhej të ishte dikush special dhe Bukayo padyshim që është. Ai është i veçantë për të gjithë këtu në këtë klub dhe jam i lumtur që ishte pikërisht ai”, përfundoi Arteta.
Arsenali tani pret fituesin e ndeshjes Bayern Munich - PSG. /Telegrafi/