Arsyeja e vërtetë e marrëdhënies së tensionuar mes Madonnas dhe të bijës - pse ende i kushton këngë ish-bashkëshortit
Madonna ka sjellë anën e saj më personale në albumin e ri "Confessions on a Dance Floor Part II", ku këngët besohet se i kushtohen vajzës së saj Lourdes Leon, ish-bashkëshortit Sean Penn, vëllait të ndjerë dhe njerkës së saj.
Një nga këngët më të komentuara është dueti me Lourdes, i cili, sipas Madonnas, lindi si një mënyrë për të shëruar marrëdhënien mes tyre.
Burime pranë këngëtares thonë se për vite me radhë nëna dhe vajza kishin periudha kur nuk flisnin me njëra-tjetrën.
Madonna me vajzën e saj
Lourdes ka ndjerë se Madonna ishte tepër e rreptë gjatë fëmijërisë së saj, ndërsa këngëtarja ka pranuar se ndihej fajtore që e rriti vajzën nën presionin e famës botërore.
Në tekstet e albumit, Madonna kërkon falje për ndikimin që fama pati në jetën e së bijës dhe e quan atë "ylli im i vogël", një nofkë që e kishte përdorur edhe në albumin e vitit 1998, "Ray of Light".
Sipas burimeve, një tjetër arsye e ftohjes mes tyre ishte dëshira e Lourdes për të krijuar identitetin e saj dhe për të mos u konsideruar thjesht "vajza e Madonnas".
Megjithatë, bashkëpunimi muzikor i ka afruar sërish dhe marrëdhënia e tyre thuhet se është përmirësuar ndjeshëm.
Madonna me vajzën e saj kur ishte e vogël
Albumi përfshin edhe këngë që besohet se i kushtohen Sean Penn.
Edhe pse martesa e tyre përfundoi në vitin 1989, një mik i artistes ka deklaruar se aktori mbetet "dashuria e jetës së saj".
Në një nga këngët, ajo lë të kuptohet se Penn ndihej i kërcënuar nga suksesi i saj.
Projekti i ri është frymëzuar edhe nga përjetimet e vështira të viteve të fundit, përfshirë infeksionin e rëndë bakterial që e çoi në gjendje kome për katër ditë në vitin 2023 si dhe humbjen e vëllait dhe njerkës së saj.
Madonna me fëmijët
Këngëtarja ka thënë se albumi është një rrëfim personal, ku rikthehet te kujtimet dhe njerëzit që kanë lënë gjurmë në jetën e saj. /Telegrafi/
Madonna dhe Sean