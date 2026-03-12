Arsenali synon transferimin e dy mesfushorëve gjermanë në verë
Arsenali po planifikon përforcime të rëndësishme për sezonin e ardhshëm, ndërsa trajneri Mikel Arteta synon të përfitojë nga situata kontraktuale e dy yjeve të Bundesligës, Leon Goretzka dhe Julian Brandt.
Sipas raportimit të TeamTalk, klubi londinez po përgatit oferta për të siguruar shërbimet e dy mesfushorëve gjermanë, kontratat e të cilëve me Bayern Munich dhe Borussia Dortmund skadojnë këtë verë. Nëse transferimet realizohen, të dy lojtarët do të mbërrinin në Emirates Stadium si lojtarë të lirë.
Situata në Gjermani ka krijuar një mundësi të artë për Arsenalin. Si Bayern Munich ashtu edhe Borussia Dortmund kanë vendosur të mos rinovojnë kontratat e lojtarëve për shkak të pagave të larta, duke hapur derën për largimin e tyre. Goretzka, 31 vjeç, ka lënë të kuptohet se dëshiron të provojë një aventurë jashtë Gjermanisë para fundit të karrierës, dhe Londra duket një destinacion tërheqës për të.
Ndërkohë, gara për Julian Brandt është më e fortë. Mesfushori ofensivë i Dortmundit ka tërhequr interes edhe nga klube si Aston Villa, Atletico Madrid dhe Barcelona. Megjithatë, projekti sportiv i Artetës duket se është aktualisht në avantazh.
Trajneri spanjoll synon të shtojë në skuadër lojtarë me përvojë ndërkombëtare, Goretzka dhe Brandt kanë së bashku rreth 115 paraqitje për kombëtaren gjermane, për t’i dhënë ekipit shtysën e nevojshme në Ligën e Kampionëve.
Në aspektin taktik, shkathtësia dhe kreativiteti i Brandt në fazën ofensivë, së bashku me forcën fizike dhe praninë e Goretzkas në mesfushë, konsiderohen përshtatje ideale për sistemin e Arsenalit. Ndërkohë, qëndrimi i tyre në Bundesliga duket i pamundur, pasi asnjë klub tjetër gjerman nuk është i gatshëm të mbulojë pagat e tyre aktuale.
Sipas burimeve pranë negociatave, kontaktet mes Arsenalit dhe përfaqësuesve të lojtarëve janë intensifikuar në orët e fundit. Klubi londinez synon të përsërisë strategjinë që ka përdorur me sukses së fundmi: të sjellë lojtarë me përvojë dhe cilësi të lartë me kosto të ulët për të forcuar një skuadër të re dhe ambicioze.
Nëse gjithçka shkon sipas planit, Leon Goretzka dhe Julian Brandt mund të lënë Allianz Arena dhe Signal Iduna Park për të nisur një kapitull të ri në Ligën Premier me fanellën e Arsenalit. /Telegrafi/