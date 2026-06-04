Arsenali publikon listën e lojtarëve që do të largohen këtë verë
Arsenali ka konfirmuar një numër largimesh nga ekipet e meshkujve dhe femrave, me disa lojtarë që pritet të largohen nga klubi kur kontratat e tyre të skadojnë më 30 qershor.
Lista përfshin lojtare të ekipit të parë, kandidate të akademisë dhe studente që kanë përfaqësuar Arsenalin në nivelin senior, U-21 dhe U-18, si dhe anëtare të skuadrës së femrave.
Ndër lojtarët që po largohen janë: Sam Chapman, Laia Codina, Harrison Dudziak, Seb Ferdinand, Cam'ron Ismail, Will Lannin-Sweet, Katie McCabe, Beth Mead, Josh Nichols, Samuel Onyekachukwu, Victoria Pelova, Alexei Rojas-Fedorushchenko, Barbora Votikova, Naomi Williams, Manuela Zinsberger.
Ahead of the official Premier League announcement of all men’s players who will be out of contract at their current clubs on 30 June 2026, we are taking this opportunity to say thank you to those who will be leaving us when their contracts are completed at the end of the month 👇
— Arsenal (@Arsenal) June 4, 2026
Arsenali konfirmoi gjithashtu se diskutimet vazhdojnë me disa lojtarë, kontratat e të cilëve skadojnë më 30 qershor 2026.
Këta lojtarë janë Caitlin Foord, Aleksander Marciniak dhe Joshua Ogunnaike. /Telegrafi/