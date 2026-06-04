Arsenali ka konfirmuar një numër largimesh nga ekipet e meshkujve dhe femrave, me disa lojtarë që pritet të largohen nga klubi kur kontratat e tyre të skadojnë më 30 qershor.

Lista përfshin lojtare të ekipit të parë, kandidate të akademisë dhe studente që kanë përfaqësuar Arsenalin në nivelin senior, U-21 dhe U-18, si dhe anëtare të skuadrës së femrave.

Ndër lojtarët që po largohen janë: Sam Chapman, Laia Codina, Harrison Dudziak, Seb Ferdinand, Cam'ron Ismail, Will Lannin-Sweet, Katie McCabe, Beth Mead, Josh Nichols, Samuel Onyekachukwu, Victoria Pelova, Alexei Rojas-Fedorushchenko, Barbora Votikova, Naomi Williams, Manuela Zinsberger.


Arsenali konfirmoi gjithashtu se diskutimet vazhdojnë me disa lojtarë, kontratat e të cilëve skadojnë më 30 qershor 2026.

Këta lojtarë janë Caitlin Foord, Aleksander Marciniak dhe Joshua Ogunnaike. /Telegrafi/

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