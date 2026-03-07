Arsenali dëshiron të thyejë tregun e transferimeve, ata po ndjekin yllin e PSG-së
Arsenali ka vënë në lëvizje një makineri të paprecedentë financiare dhe sportive në përpjekje për të nënshkruar me një nga sulmuesit anësorë më të paparashikueshëm në kontinentin evropian.
Khvicha Kvaratskhelia, aktualisht një lojtar yll i Paris Saint-Germain, është bërë objektivi kryesor për klubin londinez që kërkon të bëjë një lëvizje vendimtare. Pavarësisht mbërritjes së tij të vonshme në Francë, sulmuesi i talentuar nuk po shijon aktualisht formën e tij më të mirë nën hijen e Kullës Eiffel.
Arsenali parashikon një linjë sulmi ëndrrash ku kreativiteti i gjeorgjianit bashkohet me fuqinë e Viktor Gyokeres dhe shpejtësinë elektrizuese të Bukayo Saka. Mikel Arteta është i bindur se mbërritja e ish-yllit të Napolit do të sillte një dimension të lojës së lidhur që sistemi i tij pozicional ka nevojë për të arritur potencialin e plotë.
Raportet më të avancuara të analizës së të dhënave e identifikojnë stadiumin Emirates si mjedisin ideal për futbollistin 25-vjeçar për të rizbuluar formën e tij më të mirë. Kreativiteti i yllit gjeorgjian do t'i lejonte klubit anglez të diversifikonte sulmet e tij kundër mbrojtjeve tepër kompakte dhe të forta në mbrojtje.
Për trajnerin bask, të kesh një lojtar kaq të gjithanshëm është një mundësi tregu që nuk duhet humbur nëse aspirojnë të dominojnë Evropën. Arsenali e kupton se, pas viteve të rritjes së qëndrueshme, ka ardhur koha për të sjellë një yll të klasit botëror që mund të bëjë diferencën në netët më të mëdha.
Situata kritike në Paris dhe interesi i vërtetë i Arsenalit
Situata e Kvaratskhelias në Parc des Princes është komplekse, e karakterizuar nga vëzhgimi i vazhdueshëm i mediave dhe një atmosferë e tensionuar në dhomën e zhveshjes. Sipas burimeve pranë klubit parisien, ka njëfarë frustrimi të brendshëm për shkak të vendimmarrjes së tij në fushë dhe rekordit të tij të dobët aktual në shënimin e golave.
Me vetëm katër gola në Ligue 1 të këtij sezoni, sulmuesi duket se nuk po arrin të gjejë vendin e tij në sistemin e Luis Enriques. Kjo mungesë përshtatjeje, së bashku me një vlerë tregu prej rreth 90 milionë eurosh, hap një dritare transferimesh që zyrtarët e klubit anglez janë të gatshëm ta shfrytëzojnë.
Arsenali e di që transferimi nuk do të jetë i lehtë ose i lirë, duke pasur parasysh se klubi francez investoi afër 80 milionë euro vetëm një vit më parë. Megjithatë, dëshira e lojtarit për një ndryshim të situatës mund të lehtësojë një marrëveshje që plotëson kërkesat financiare të të gjitha palëve. /Telegrafi/