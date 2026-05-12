Arrestohet shtetasi serb në Shkup, dyshohet për përgatitjen e një vrasje me pagesë
Shtetasi serb S.M. (42) u arrestua në Shkup në një aksion të përbashkët të koordinuar nga policia e RMV-së dhe e Serbisë, me dyshimin për përgatitjen e një vrasjeje me pagesë.
Siç raportohet nga mediat serbe, vendndodhja e tij është rezultat i bashkëpunimit operativ afatgjatë dhe shkëmbimit të informacionit midis Shërbimit të Shtypjes së Krimit (ShShK) të Serbisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë.
I dyshuari u gjet në një strehimore në Shkup, ku një bastisje policore zbuloi një arsenal armësh dhe pajisjesh taktike.
Midis sendeve të sekuestruara janë një pistoletë CZ, një thikë ushtarake dhe një uniformë taktike e zezë. Sipas hetimit, 42-vjeçari kaloi ilegalisht kufirin shtetëror, dhe atij iu gjet kartë identiteti serbe e një personi tjetër, të cilën e përdori për identitet të rremë.
Informacionet operative tregojnë se S.M. është i lidhur me një grup të krimit të organizuar dhe se ai mbërriti në Shkup me një detyrë specifike - për të kryer një likuidim.
Institucionet kompetente po vazhdojnë hetimin për të përcaktuar personin që urdhëroi sulmin, motivet dhe bashkëpunëtorët e mundshëm të të dyshuarit.