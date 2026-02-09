Autoritetet njoftuan të hënën se hakeri që qëndronte pas njërës prej rrjedhjeve më të mëdha të të dhënave në historinë polake është kapur pas tetë vitesh kërkim.

Marcin Zagorski, zëdhënës i Byrosë Qendrore për Luftimin e Krimit Kibernetik, njoftoi se hakeri 29-vjeçar u arrestua më 30 janar, sipas transmetuesit TVP World.

"Burri është akuzuar dhe ka pranuar veprat penale", tha Zagorski.

Hakeri, i akuzuar për marrjen dhe zbulimin e paligjshëm të të dhënave, ishte pas shkeljes së Morele.net, një treg i njohur elektronik online polak, në vitin 2018.

Duke prekur mbi 2 milionë njerëz, rrjedhja përfshinte emra, detaje kontakti, adresa dhe fjalëkalime të hashuara.

Hakeri mund të përballet me deri në dy vjet burg për veprën penale. /Telegrafi/

