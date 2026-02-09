Arrestohet pas 8 vitesh hakeri që fshihej pas njërës prej rrjedhjeve më të mëdha të të dhënave në Poloni
Autoritetet njoftuan të hënën se hakeri që qëndronte pas njërës prej rrjedhjeve më të mëdha të të dhënave në historinë polake është kapur pas tetë vitesh kërkim.
Marcin Zagorski, zëdhënës i Byrosë Qendrore për Luftimin e Krimit Kibernetik, njoftoi se hakeri 29-vjeçar u arrestua më 30 janar, sipas transmetuesit TVP World.
"Burri është akuzuar dhe ka pranuar veprat penale", tha Zagorski.
Hakeri, i akuzuar për marrjen dhe zbulimin e paligjshëm të të dhënave, ishte pas shkeljes së Morele.net, një treg i njohur elektronik online polak, në vitin 2018.
Duke prekur mbi 2 milionë njerëz, rrjedhja përfshinte emra, detaje kontakti, adresa dhe fjalëkalime të hashuara.
Hakeri mund të përballet me deri në dy vjet burg për veprën penale. /Telegrafi/
