Arrestohet një person për vjedhje të rëndë në Prishtinë, sekuestrohen armë dhe veturë
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për vjedhje të rëndë, në një aksion të zhvilluar nga hetuesit e Njësisë së Hetimeve të Përgjithshme në Prishtinë.
Sipas njoftimit zyrtar, rasti ka ndodhur më 19 janar 2026 në rrugën “Agim Ramadani”, ku në një dyqan janë vjedhur stoli ari me vlerë të konsiderueshme.
Në koordinim me prokurorin e shtetit, policia ka kryer bastisje në dy lokacione të ndryshme. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar një automjet që dyshohet se është përfituar nga vepra penale, një armë zjarri si dhe dëshmi të tjera materiale.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar në mbajtje, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit po vazhdojnë.
