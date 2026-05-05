Arrestohet një person në Zubin Potok, sulmoi fizikisht një grua në vendin e punës
Policia e Kosovës ka arrestuar një person pasi i njëjti dyshohet ka sulmuar fizikisht në vendin e punës një grua.
Rasti ka ndodhur në fshatin Gazivodë të Zubin Potokut, të hënën në ora 02:20.
“Është arrestuar i dyshuari kosovar nën dyshimin se e kishte sulmuar fizikisht në vendin e punës viktimën femër kosovare”, thuhet në raport.
Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate