Arrestohet një person në Lipjan, goditi një tjetër me shufër metalike
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Lipjan për lëndim të lehtë trupor.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 16:00.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, nën dyshimin se i njëjti pas një mosmarrëveshje me viktimën mashkull kosovar, të njëjtin e ka sulmuar me një shufër metalike dhe i ka shkaktuar lëndime”, thuhet në raport.
Viktimës i është ofruar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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