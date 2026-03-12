Arrestohet në Prishtinë një person i kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar nga Maqedonia e Veriut
Policia e Kosovës ka arrestuar në Prishtinë një person të kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Maqedonia e Veriut.
Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Kosovës, arrestimi është realizuar më 11 mars 2026 rreth orës 23:00 nga zyrtarët policorë të Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në bashkëpunim dhe koordinim me njësitë tjera policore.
I arrestuari është një shtetas mashkull kosovar me inicialet M. Sh., i cili kërkohej përmes INTERPOL me urdhërarrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut për veprat penale “bashkim kriminal, evazion fiskal dhe mashtrim”.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në ndalim policor për 48 orë, ndërsa ndaj tij do të vazhdojnë procedurat e mëtejshme ligjore. /Telegrafi/