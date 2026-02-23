Arrestohet ish-ambasadori britanik në SHBA, emailet zbulojnë lidhjet e tij me Epsteinin
Peter Mandelson është arrestuar nga detektivët britanikë që po hetojnë pretendimet se ai ka kryer sjellje të pahijshme në detyrën publike gjatë miqësisë së tij me autorin e dënuar të abuzimit seksual Jeffrey Epstein.
Pamjet treguan atë duke u larguar nga shtëpia e tij me një makinë pa shenja dalluese, menjëherë pasi u shoqërua nga shtëpia e tij nga oficerët, transmeton Telegrafi.
Policia britanike ka hetuar rrjedhjen e dyshuar të emaileve të Downing Street dhe informacionit të ndjeshëm ndaj tregut nga Mandelson tek Epstein.
Një zëdhënës i policisë tha: "Oficerët kanë arrestuar një burrë 72-vjeçar me dyshimin për sjellje të pahijshme në detyrën publike. Ai u arrestua në një adresë në Camden të hënën, më 23 shkurt dhe është dërguar në një stacion policie në Londër për t'u marrë në pyetje. Kjo vjen pas urdhër-bastisjeve në dy adresa në zonat e Wiltshire dhe Camden".
Ish-ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në SHBA beson se ai nuk ka kryer ndonjë vepër penale.
Një hetim policor ndaj Mandelson u hap pas publikimit të dosjeve që lidhen me financierin e ndjerë të turpëruar.
Në shkurt, oficerët kontrolluan dy prona të lidhura me Mandelson, 72 vjeç, në Londër dhe Wiltshire.
Më pas, ndihmëskomisionerja e metropolit, Hayley Sewart, tha: "Kërkimet lidhen me një hetim të vazhdueshëm për sjellje të keqe në veprat penale të detyrës publike, që përfshin një burrë 72-vjeçar".
Në një deklaratë të mëparshme, Sewart tha: "Ky do të jetë një hetim kompleks që kërkon një sasi të konsiderueshme të mbledhjes dhe analizës së mëtejshme të provave. Do të duhet pak kohë për ta bërë këtë punë në mënyrë gjithëpërfshirëse".
Zbulimet rreth lidhjeve të Mandelson me Epstein e kanë vënë Keir Starmer nën presion të madh për vendimin për të emëruar Mandelson si ambasador të SHBA-së në dhjetor 2024.
Kryeministri pranoi se e dinte - siç ishte raportuar gjerësisht në media - se Mandelson dhe Epstein ishin në kontakt pasi Epstein u burgos në vitin 2008 për vepra penale seksuale me fëmijë.
Mandelson, nipi i ish-sekretarit të Brendshëm dhe të Jashtëm të Partisë Laburiste, Herbert Morrison, ka qenë një figurë e rëndësishme në Partinë Laburiste për pesë dekada.
Ai u zgjodh si kandidat i partisë për vendin e sigurt të Hartlepool në vitin 1990, duke e fituar atë në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1992.
Një mbështetës i hershëm i Tony Blair, ai u pa si një nga arkitektët kryesorë të Partisë së Re Laburiste dhe u bë drejtor i fushatës së zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 1997 të Partisë Laburiste, përpara se t'i jepeshin role të shumta në qeveri.
Zbulimet e Epstein dhe zemërimi që pasoi e çuan Mandelsonin të largohej nga Partia Laburiste. Ai gjithashtu dha dorëheqjen nga Dhoma e Lordëve. /Telegrafi/