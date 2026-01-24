Ekipet e NP “Pyjet Kombëtare”, informojnë se së bashku me Policinë Pyjore, kapën një grup prerësish ilegalë të druve që prej kohësh po shkatërronin pyjet e Pllaçkovicës pranë Radovishit.

Gjatë aksionit u sekuestruan dy automjete, një motor, dhe mjete të tjera që përdornin druprerësit ilegalë.

Për këtë njoftoi zëvendësdrejtori i ndërmarrjres, Kire Mihajllov, i cili shpërndau edhe video nga momenti i kapjes së autorëve.

Mihajllov paralajmëroi se të gjithë druprerësit ilegalë do të ndiqen penalisht dhe “nuk do të ketë të paprekshëm” në luftën kundër krimit në pyje.

