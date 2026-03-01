Arrestohen pesë persona të dyshuar për krime lufte në Skenderaj
Hetuesit e Sektorit për Hetimin e Krimeve të Luftës, nën urdhër të Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, kanë arrestuar pesë persona të dyshuar për krime lufte.
Arrestimet janë kryer në Komunën e Skenderaj, ndërsa për detaje të mëtejshme, publiku do të njoftohet përmes një komunikate të përbashkët nga Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës.
Autoritetet theksuan se hetimet ndaj të dyshuarve vazhdojnë dhe se do të ndërmerren të gjitha masat ligjore ndaj tyre./Telegrafi/
