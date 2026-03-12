Arrestohen dy persona në Prishtinë për 27 vjedhje të rënda
Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit ka arrestuar dy persona të dyshuar për përfshirje në një seri vjedhjesh të rënda në kryeqytet.
Sipas Policisë, të dyshuarit, A.D., 47 vjeç, dhe H.M., 48 vjeç, dyshohen për kryerjen e 27 veprave penale të tipit “vjedhje e rëndë”.
Hetimet intensive hetimore dhe operative kanë mundësuar sigurimin e provave materiale që lidhin të dyshuarit me rastet e dyshuara.
Gjatë kontrolleve në vendbanimet e të dyshuarve janë sekuestruar prova materiale që lidhen me veprat penale, ndërsa janë ndërmarrë edhe masa të tjera hetimore në koordinim me Prokurorin e Shtetit për të ndriçuar plotësisht rastet.
Me vendim të Prokurorit të Shtetit, të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë për nevoja të hetimit të mëtejshëm.
Top Lajme
Jobs
Real Estate