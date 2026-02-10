Arrestohen dy persona në Fushë Kosovë, rrahën një të dyshuar për ngacmim seksual
Dy persona janë arrestuar pasi që njëri prej tyre dyshohet se e ka sulmuar fizikisht të dyshuarin tjetër, i cili dyshohet se kishte kryer veprën penale të ngacmimit ndaj viktimës.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 10:55, në Fushë Kosovë.
Tutje bëhet e ditur se dy të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.
“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që njëri prej tyre dyshohet se e ka sulmuar fizikisht te dyshuarin tjeter, I cili dyshohet se kishte kryer vepren penale te ngacmimit ndaj viktimes femer kosovare. Dy të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit, janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
