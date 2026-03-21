Aro Muric e mbron penalltinë, Juventusi ndalet nga Sassuolo
Juventusi nuk ka arritur të fitojë më shumë se një pikë në shtëpi në përballjen ndaj Sassuolos.
“Bianconerët” zhvilluan një paraqitje solide, por që Aro Muric me pritje fantastike bëri që epilogu përfundimtar të jetë 1-1.
Kenan Yildiz kaloi Juventusin në epërsi pas një kundëraksioni të shpejtë (14’).
Pierre Kalulu pastaj kishte një rast të artë por që nuk ia doli ta mposhtë Aro Muricin për ta dyfishuar epërsinë (41’).
Kur askush s’e priste, Sassuolo ndërtoi një aksion të bukur ku Domenico Berardi gjeti Pinamontin e harruar dhe ky i fundit shënoi për të barazuar rezultatin (52’).
Juventusi pastaj tentoi të gjejë golin e fitores dhe kishte rastin e artë por që Manuel Locatelli dështoi nga pika e bardhë.
Goditja e italianit u lexua për mrekulli nga Muric, i cili me një super pritje ia siguroi një pikë Sassuolos. Vlen të ceket se “gardiani” i Kosovës bëri edhe disa pritje në minutat e fundit, kësisoj nga "SofaScore' u shpallë "Lojtari i Ndeshjes" me notën 8.7.
Lajmi i mirë është inkuadrimi i Edon Zhegrovës, gjë që konfirmon se do të jetë i gatshëm për ndeshjet e “Dardanëve” në muajin mars meqenëse kishte frikë se mund të mungonte si pasojë e një problemi fizik.
Juventus kësisoj qëndron në pozitën e pestë me 54 pikë ndërsa Sassuolo ngjitët në vendin e 10-të me 39 sosh./Telegrafi/