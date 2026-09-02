Ariana Grande shpërthen në lot teksa përfundon turneun “Eternal Sunshine” dhe i jep lamtumirën skenës
Ariana Grande shpërtheu në lot teksa përfundoi koncertin e saj të fundit të turneut “Eternal Sunshine” në O2 Arena të Londrës të martën, përpara se të marrë një pushim nga karriera.
Këngëtarja 33-vjeçare ka kaluar tre muajt e fundit duke performuar për fansat e saj të dashur në mbarë botën.
Dhe sonte, artistja i dha lamtumirën skenës, pasi planifikon të tërhiqet për një periudhë nga vëmendja e publikut.
Duke folur në skenë, Ariana tha mes lotësh:
“Ka qenë përvoja më e bukur dhe më e jashtëzakonshme e jetës sime dhe dua vetëm të shpreh mirënjohjen time pa shpërthyer në lot.
“Faleminderit nga thellësia e zemrës sime. Ka qenë diçka kaq e veçantë dhe do ta ruaj gjithmonë në zemër këtë përvojë. Kam fansat më të mirë në të gjithë botën dhe gjithmonë i kam pasur.”
Duke e mbyllur fjalimin mes lotësh, ajo vazhdoi:
“Faleminderit që keni qenë pranë meje gjatë gjithë rrugëtimit, që nga ‘Honeymoon Avenue’ deri te Hampstead.”
Ariana u pushtua nga emocionet teksa këndonte “One Last Time” dhe u kërkoi fansave ta ndihmonin të këndonte, pasi e kishte të vështirë të nxirrte fjalët nga goja.
Këngëtarja hoqi dorë nga këpucët e saj karakteristike me taka të larta në natën e fundit të turneut dhe veshi çizme Ugg, ndërsa vazhdon të rikuperohet nga një dëmtim i lehtë.
Të hënën, Ariana ndau në Instagram se po rikuperohej nga një “prerje e thellë”, pasi fansat e kishin vënë re duke çaluar gjatë performancës së saj javën e kaluar.
Ajo shkroi:
“Të dashurat e mia, doja t’ju njoftoja se sonte do të më duhet të vesh këpucë të rehatshme (dhe ndoshta edhe nesër), pasi kam një fashë poshtë dhe po rikuperohem nga një dëmtim i lehtë.
“Nuk është ndrydhje dhe as ndonjë dëmtim muskulor, por thjesht një prerje e thellë! Prandaj, nëse më shihni sonte pa takat e mia karakteristike, apo edhe nëse e keni vënë re se e kam pak të vështirë të mbështetem në atë këmbë, tani e dini arsyen!”.
“Por ju lutem, mos u shqetësoni. Shfaqja vazhdon dhe unë jam duke u rikuperuar. Mezi pres të performoj për ju sonte dhe nesër (edhe nëse do të jem disa centimetra më e shkurtër se zakonisht).”
Muajin e kaluar, Ariana sqaroi se pushimi i saj nga karriera ishte “planifikuar në heshtje prej shumë kohësh”, duke këmbëngulur se vendimi nuk ishte marrë sepse “negativiteti po ma prishte gjithçka”.