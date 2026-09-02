Gruaja e Richard Gere uron aktorin për ditëlindje me një postim emocionues në Instagram
Alejandra Silva Gere i uroi bashkëshortit të saj Richard Gere ditëlindjen e 77-të me një postim emocionues në Instagram.
Aktori festoi ditëlindjen të hënën, më 31 gusht, dhe Silva, 43 vjeç, postoi disa foto nga festa familjare një ditë më pas.
Në njërën prej tyre, Gere dhe Silva kanë veshur kapele ditëlindjeje dhe përqafohen, ndërsa djali i tyre gjashtëvjeçar James vrapon drejt tyre. Në një foto tjetër, e gjithë familja është e përqafuar, me Gere që i buzëqesh kamerës.
"Nuk ka askënd me të cilin do të preferoja ta kaloja jetën time. Gëzuar ditëlindjen, të dua, të duam", shkroi ajo krahas postimit. Gere e ndau kartolinën e saj në Instagram Story me një version xhaz të këngës "Gëzuar ditëlindjen" dhe një mesazh të shkurtër: "Të dua".
Gere dhe Silva kanë gjithashtu një djalë shtatëvjeçar, Alexander. Aktori ka një djalë 26-vjeçar, Homer, nga martesa e tij me Carey Lowell, ndërsa Silva ka një djalë 13-vjeçar, Albert, nga martesa e tij me Govinda Friedland.
Fotot nga festimi i këtij viti treguan edhe një herë se sa shumë i vlerëson çifti momentet familjare. Megjithatë, nuk dihet nëse të ftuar të tjerë morën pjesë në festë.
Silva festoi gjithashtu ditëlindjen e Gere vitin e kaluar me foto nga shtëpia e tyre në Spanjë. Sipas revistës HOLA!, ata festuan të rrethuar nga familja dhe miqtë.
Në mesazhin e saj të ditëlindjes, ajo e përshkroi Gere-in si dikë tek i cili familja mund të mbështetej gjithmonë. "Unë dhe djemtë e ndiejmë dashurinë tënde në çdo moment: në mënyrën se si je aty për ne, në durimin tënd, forcën që na jep dhe zemrën që derdh në këtë familje", shkroi ajo në atë kohë.
Ajo shtoi se ai është "burri dhe babai më i mirë" për ta dhe se, pavarësisht përgjegjësive të shumta, ai është gjithmonë në qendër të jetës së tyre familjare.