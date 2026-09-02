Aktorja britanike zbulon se si u takua me DiCaprio-n: "Isha e fiksuar pas tij"
Aktorja Daisy Edgar-Jones kujtoi se si takoi rastësisht Leonardo DiCaprio-n, për të cilin kishte një dashuri të madhe në adoleshencë. Asaj i pëlqeu aq shumë sa e mbajti foton e tij si sfond në telefonin e saj për një kohë të gjatë.
Duke u shfaqur në podkastin "Dish from Waitrose", aktorja 28-vjeçare zbuloi se cilët ishin personazhet e famshëm që i pëlqente gjatë fëmijërisë.
"Isha e fiksuar pas tre personave. I pari ishte Logan Lerman nga filmi 'Percy Jackson and the Olympians'. Ai kishte atë prerje flokësh si Justin Bieber. Më pëlqente mitologjia greke dhe në një farë mënyre e gjitha lidhej me të", tha ajo.
"Pastaj Leo DiCaprio në 'Romeo dhe Zhuljeta'. E di që është pak klishe, por ai ishte në sfondin e telefonit tim për një kohë të gjatë. Dhe së fundmi, një model nga Tumblr, Ash Stymest. Ai thjesht pinte duhan dhe kishte një prerje flokësh të shkëlqyer. Kaq është, kaq janë ata," shtoi ajo.
Edgar-Jones më pas zbuloi se ajo me të vërtetë e takoi DiCaprio-n më vonë.
"Përfundimisht e takova. U takuam rastësisht në një klub, në një festë pas festave. Thjesht kaluam pranë njëri-tjetrit dhe u takuam. Ishte vërtet bukur. Sigurisht, nuk i thashë, 'O Zot, je ende në sfondin e telefonit tim'", bëri shaka ajo.
Aktorja së fundmi foli për Vogue rreth jetës së saj private dhe lidhjes trevjeçare me fotografin Ben Seed, i njohur me nofkën Pip.
Edgar-Jones zbuloi se shpesh duhet të përshtaten me oraret e njëri-tjetrit për shkak të angazhimeve në punë. "Ne përpiqemi të mos jemi larg për më shumë se tre javë, nëse është e mundur. Ose jemi bashkë gjatë gjithë kohës ose plotësisht larg, por disi ia dalim. Mund të jetë e vështirë kur jam larg, por për fat të mirë ekziston FaceTime. Ne gjithmonë gjejmë një mënyrë", tha ajo.
Ajo foli shumë emocionalisht për partnerin e saj 37-vjeçar. "Pas kaq shumë kohe, ndiej sikur kemi kaluar shumë gjëra së bashku. Ai më mbështet shumë dhe më inkurajon në një mënyrë të veçantë. Ndihem e sigurt dhe e lumtur me të", tha ajo.
Aktorja u zhvendos gjithashtu në Londrën Lindore për shkak të tij. "Para tij, unë nuk e njihja fare atë pjesë të qytetit. Ai jetonte pranë London Fields dhe pastaj thjesht u dashurova me Londrën Lindore", tha ajo.
Në të njëjtën intervistë, Edgar-Jones foli gjithashtu për dëshirën e saj për t'u bërë nënë një ditë, duke pranuar se ishte e shqetësuar se endometrioza mund ta bënte të vështirë procesin.