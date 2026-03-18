Argjentina është tërhequr zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë
Argjentina është tërhequr zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, një vit pasi njoftoi zyrtarisht vendimin e saj, siç u konfirmua nga Ministri i Jashtëm Pablo Quirno në X.
"Sot tërheqja e Argjentinës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) hyn në fuqi, një vit pas njoftimit zyrtar të bërë nga vendi ynë", tha Quirno, duke kujtuar se njoftimi u bë më 17 mars 2025 sekretarit të përgjithshëm të OKB-së.
"Në përputhje me dispozitat e Konventës së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, tërheqja bëhet një vit më vonë", shtoi ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Pavarësisht tërheqjes, qeveria siguroi se "do të vazhdojë të promovojë bashkëpunimin ndërkombëtar në shëndetësi përmes marrëveshjeve dypalëshe dhe në nivele rajonale, duke mbrojtur plotësisht sovranitetin e saj dhe aftësinë e saj për të vendosur për politikat shëndetësore".
Vendimi u justifikua në atë kohë nga presidenti Javier Milei dhe ekipi i tij si një përgjigje ndaj "dallimeve të thella" me OBSH-në gjatë pandemisë COVID-19.
Presidenti e quajti agjencinë "të ligë dhe krahun zbatues të asaj që ishte eksperimenti më i madh në kontrollin shoqëror në histori".
Njoftimi shkaktoi kritika nga ekspertët vendas, të cilët e konsideruan masën një "devijim" nga pikëpamja shëndetësore, ndërsa qeveria mbrojti idenë se do të jepte "më shumë fleksibilitet" dhe "sovranitet" në zbatimin e politikave shëndetësore.
Mosmarrëveshja e Milei me OBSH-në vjen pas kritikave të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ndaj organit ndërkombëtar, me administratën amerikane që kritikon keqmenaxhimin e organizatës ndaj pandemisë COVID-19 dhe krizave të tjera globale shëndetësore.
SHBA-të u larguan nga OBSH-ja në janar. /Telegrafi/