Gjykim historik në Salvador - 486 të dyshuar të bandës kriminale në një proces të vetëm
Në Salvador ka filluar një gjykim masiv ndaj rreth 486 anëtarëve të dyshuar të bandës së fuqishme të Amerikës Qendrore, Mara Salvatrucha (MS-13), përfshirë edhe drejtues të saj, sipas Prokurorisë dhe gjykatave.
Prokurorët thonë se të pandehurit akuzohen për më shumë se 47 mijë krime të kryera midis viteve 2012 dhe 2022, përfshirë vrasje, zhvatje, trafik armësh dhe femicide, shkruan theguardian.
Rasti lidhet me fushatën e ashpër të presidentit Nayib Bukele kundër bandave, e nisur nën gjendjen e jashtëzakonshme të vendosur në vitin 2022.
Sipas autoriteteve, shumë nga të akuzuarit janë mbajtur në burgje të sigurisë së lartë, ndërsa procesi gjyqësor po zhvillohet në formë të përbashkët ndaj qindra personave njëkohësisht. Çështja konsiderohet si një nga më të mëdhatë në historinë e vendit.
Organizatat për të drejtat e njeriut kanë shprehur shqetësim se gjykimet masive mund të shkelin të drejtën për mbrojtje ligjore dhe proces të rregullt, pasi të pandehurit nuk kanë qasje të plotë individuale në mbrojtje.
Autoritetet e Salvadorit pretendojnë se këto masa kanë ndihmuar në uljen drastike të shkallës së vrasjeve në vend, megjithëse kritikat ndërkombëtare për shkelje të të drejtave të njeriut vazhdojnë. /Telegrafi/
