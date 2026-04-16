El Salvadori miraton burgimin e përjetshëm për fëmijët deri në moshën 12 vjeç
Presidenti i Salvadorit, Nayib Bukele, të mërkurën nënshkroi në ligj reformat kushtetuese për të lejuar dënime me burgim të përjetshëm për persona që nga mosha 12 vjeç, një reformë e diskutueshme që vjen pas masave të tjera të rënda të nxitura nga udhëheqësi populist.
Ndryshimi u miratua muajin e kaluar nga Asambleja Legjislative, e cila kontrollohet nga partia e Bukeles, dhe do të zbatohet për personat e dënuar për kryerjen ose veprimin si bashkëpunëtor në krime, duke përfshirë vrasjen, vrasjen e femrave, përdhunimin dhe anëtarësimin në bandat. Masa u shty nga kabineti i Bukeles, transmeton Telegrafi.
Më parë, dënimi maksimal në El Salvador ishte 60 vjet për të rriturit dhe më pak për të rinjtë. Reformat që pritet të hyjnë në fuqi më 26 prill do të krijojnë gjykata të reja penale për të gjykuar çështjet.
Ato gjithashtu përcaktojnë një rishikim të detyrueshëm të dënimeve me burgim të përjetshëm dekada pas fillimit të dënimeve, varësisht nga mosha e të dënuarit dhe rëndësia e krimeve të tyre.
Kritikët thonë se reformat janë vetëm lëvizja e fundit e ashpër e Bukeles më shumë se katër vjet në luftën e tij kundër bandave. Pas një shpërthimi dhune midis bandave në vitin 2022, Bukele njoftoi një gjendje të përkohshme të jashtëzakonshme, e cila është bërë normaliteti i ri në kombin e Amerikës Qendrore, pasi është zgjatur për vite me radhë.
Ai pezulloi të drejtat kushtetuese dhe burgosi më shumë se 1% të popullsisë së El Salvadorit, shpesh me akuza të paqarta me pak prova.
Të burgosurit shpesh gjykohen në gjyqe masive dhe avokatët rregullisht humbasin gjurmët se ku janë klientët e tyre.
Në një gjyq masiv vitin e kaluar, anëtarëve të dyshuar të bandave iu dhanë dënime me qindra vjet burg.
Zyrtarët në qeverinë e Bukeles janë zotuar më parë se anëtarët e bandave të ndaluar "nuk do të kthehen kurrë" në rrugë.
Si pasojë e masave të ashpra, qeveria e Bukeles ka ndaluar rreth 91,650 njerëz në El Salvador. Bukele ka thënë se më pak se 10% e këtyre njerëzve janë liruar.
Kjo ka nxitur akuza për abuzime të të drejtave të njeriut dhe ndalim arbitrar, por gjithashtu ka ulur ndjeshëm normat e vrasjeve në një vend të terrorizuar prej kohësh nga bandat, duke i dhënë Bukeles nivele të larta popullariteti.
Aleati i krahut të djathtë i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, është kritikuar ashpër për dobësimin e kontrolleve dhe balancave dhe për minimin e demokracisë së brishtë të El Salvadorit.
Ndryshimet në dënime janë të fundit në një mori reformash kushtetuese të penguara nga Bukele dhe aleatët e tij.
Vitin e kaluar, qeveria miratoi një nga reformat e saj më të diskutueshme që do të eliminonte kufizimet e mandatit presidencial, duke i hapur rrugën Bukele-s që të mbetej në pushtet për një kohë të pacaktuar.
E inkurajuar nga aleanca e Bukeles me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, qeveria ka ndjekur gjithashtu armiqtë e saj, duke ndaluar kritikët dhe aktivistët, dhe duke i detyruar gjithnjë e më shumë gazetarët dhe zërat e opozitës të zgjedhin midis mërgimit ose burgut. /Telegrafi/