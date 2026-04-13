Ish-shefi i inteligjencës braziliane arrestohet nga ICE në Shtetet e Bashkuara
Ish-shefi i inteligjencës braziliane Alexandre Ramagem është ndaluar nga ICE në Shtetet e Bashkuara, raportoi agjencia në faqen e saj të internetit të hënën, pasi ai u largua nga Brazili në shtator pas dënimit të tij për komplotimin e një grusht-shteti me presidentin Jair Bolsonaro.
Ramagem, një ish-inspektor i policisë federale, u dënua me mbi 16 vjet burg për rolin e tij në një komplot për të përmbysur fitoren zgjedhore të udhëheqësit të majtë Luiz Inacio Lula da Silva në vitin 2022 ndaj Bolsonaros, transmeton Telegrafi.
Paulo Figueiredo, një aleat i Bolsonaros që jeton në SHBA, tha në X se Ramagem u arrestua për një shkelje të vogël të rregullave të trafikut.
Reuters nuk mundi të verifikonte arsyen e arrestimit të tij, ose nëse kjo lidhej me kërkesën e Brazilit për ta ekstraduar atë.
Rasti kundër Bolsonaros, një udhëheqës i ekstremit të djathtë, shkaktoi zemërimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili e përdori atë për të justifikuar tarifat e larta mbi importet braziliane vitin e kaluar.
Reagimi i Trump bëri pak për të prishur çështjen, e cila përfundoi në shtator të vitit të kaluar me 29 dënime, përfshirë atë të Bolsonaros, i cili tani po vuan një dënim me 27 vjet burg. Trump më vonë hoqi shumë nga tarifat që kishte vendosur.
Si kreu i agjencisë së inteligjencës së Brazilit nën administratën e Bolsonaros, duke filluar nga viti 2019, Ramagem u akuzua për hetimin e kritikëve të ish-presidentit dhe ofrimin e informacionit për ta ndihmuar atë të diskreditonte sistemin zgjedhor të Brazilit. /Telegrafi/