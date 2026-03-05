Arbër Isaku dhe Sejfulla Osmani janë kandidatë për anëtar të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur nga Kuvendi
Arbër Isaku dhe Sejfulla Osmani janë kandidatët që Komisioni Parlamentar për Zgjedhjet dhe Emërimet propozoi në procedurën për përzgjedhjen e anëtarit të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur nga Kuvendi.
Përpara seancës, nënkryetarja e Komisionit dhe deputetja Dafina Stojanoska kujtoi se më 26 janar u mbajt një seancë dëgjimore publike për të prezantuar kandidatët që plotësojnë kërkesat për anëtar të Këshillit Gjyqësor të zgjedhur nga Kuvendi.
"Përveç Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për Zgjedhjet dhe Emërimet, në seancën dëgjimore publike morën pjesë dhe iu drejtuan pyetje kandidatëve dhe përfaqësuesve nga Shoqata e Gjyqtarëve, Shoqata e Avokatëve, organizatat e shoqërisë civile që punojnë në fushën e drejtësisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut, përfaqësues të medias dhe komunitetit akademik. Një seancë dëgjimore e strukturuar u mbajt me secilin prej kandidatëve dhe u kushtua kujdes për të siguruar trajtim të barabartë dhe të drejtë të të gjithë kandidatëve", tha Stojanoska.
Arbër Isaku është i diplomuar në drejtësi me provimin e dhënë të jurisprudencës nga Tetova. Në karrierën e tij, ai ka punuar në sektorin privat, por edhe në institucione shtetërore, pra në Qeveri, Kuvend dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ku shërbeu si Shef i kabinetit.
Sejfulla Osmani është Doktor i Shkencave me provim të dhënë të jurisprudencës nga Gradeci, Komuna e Vrapçishtit. Gjatë karrierës së tij, ai ka punuar si gjyqtar në Gjykatën Themelore në Gostivar, si avokat dhe profesor universitar.