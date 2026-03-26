Arbër Hoxha shënon gol të bukur ndaj Polonisë, Shqipëria në epërsi
Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në epërsi ndaj Polonisë, në kuadër të gjysmëfinales të play-offit të Kupës së Botës.
“Kuq e Zinjtë” morën epërsinë falë sulmuesit Arbër Hoxha, i cili përfitoi nga një gabim amator në mbrojtjen polake.
Hoxhës iu “falë” topi në sulm, ku e dribloi për mrekulli portierin dhe e dërgoi brenda rrjetës (42’)
Kësisoj, Shqipëria po i afrohet finales së play-offit të Kupës së Botës me këtë epërsi ndaj polakëve./Telegrafi/
