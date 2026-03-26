Kombëtarja e Shqipërisë ka kaluar në epërsi ndaj Polonisë, në kuadër të gjysmëfinales të play-offit të Kupës së Botës.

“Kuq e Zinjtë” morën epërsinë falë sulmuesit Arbër Hoxha, i cili përfitoi nga një gabim amator në mbrojtjen polake.

Hoxhës iu “falë” topi në sulm, ku e dribloi për mrekulli portierin dhe e dërgoi brenda rrjetës (42’)

Kësisoj, Shqipëria po i afrohet finales së play-offit të Kupës së Botës me këtë epërsi ndaj polakëve./Telegrafi/

