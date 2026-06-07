Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Arbër Hoxha, i ka dhënë fund beqarisë menjëherë pas përfundimit të ndeshjeve të muajit qershor të përfaqësueses kuqezi.

Në ceremoninë festive nuk munguan figura të njohura të futbollit shqiptar.

Mes të pranishmëve u panë presidenti i Federata Shqiptare e Futbollit, Armand Duka, si dhe futbollistët e Kombëtares Elseid Hysaj, Mirlind Daku dhe Bujar Pllana.

Atmosfera në dasmë ishte mjaft festive, me lojtarët dhe të ftuarit që u panë duke shijuar mbrëmjen dhe duke festuar së bashku një nga momentet më të rëndësishme në jetën e Arbër Hoxhës.

Dasma vjen në një periudhë të veçantë për futbollistin, i cili zgjodhi të kurorëzojë dashurinë e tij menjëherë pas angazhimeve me Kombëtaren shqiptare gjatë muajit qershor. /Telegrafi/


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