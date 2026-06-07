Arbër Hoxha i jep fund beqarisë, Armand Duka dhe yjet e Kombëtares ndezin atmosferën në dasmë
Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Arbër Hoxha, i ka dhënë fund beqarisë menjëherë pas përfundimit të ndeshjeve të muajit qershor të përfaqësueses kuqezi.
Në ceremoninë festive nuk munguan figura të njohura të futbollit shqiptar.
Mes të pranishmëve u panë presidenti i Federata Shqiptare e Futbollit, Armand Duka, si dhe futbollistët e Kombëtares Elseid Hysaj, Mirlind Daku dhe Bujar Pllana.
Atmosfera në dasmë ishte mjaft festive, me lojtarët dhe të ftuarit që u panë duke shijuar mbrëmjen dhe duke festuar së bashku një nga momentet më të rëndësishme në jetën e Arbër Hoxhës.
Dasma vjen në një periudhë të veçantë për futbollistin, i cili zgjodhi të kurorëzojë dashurinë e tij menjëherë pas angazhimeve me Kombëtaren shqiptare gjatë muajit qershor. /Telegrafi/