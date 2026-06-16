Arabia Saudite dhe Uruguai ndajnë pikët, gjithçka e barabartë në Grupin H
Arabia Saudite dhe Uruguai kanë barazuar 1-1 në ndeshjen e dytë të raundit të parë në Grupin H të Kupës së Botës 2026.
Pas barazimit pa gola mes Spanjës dhe Kepit të Gjelbër, edhe dueli i zhvilluar në Miami përfundoi pa fitues, duke bërë që të katër kombëtaret e grupit ta nisin turneun me nga një pikë.
Ndeshja nisi me një ritëm të kujdesshëm, ndërsa rasti i parë serioz erdhi në minutën e pestë, kur Maximiliano Araújo provoi nga distanca, por portieri saudit Mohammed Al-Owais ishte i vëmendshëm.
Për shkak të temperaturave të larta, në minutën e 23-të u zhvillua pushimi i parë për freskim. Uruguai krijoi një tjetër mundësi të mirë në minutën e 30-të, kur Federico Viñas gjuajti me kokë, por Al-Owais realizoi një pritje të shkëlqyer.
Megjithatë, Arabia Saudite ishte skuadra që goditi e para. Në minutën e 38-të, Abdulelah Al-Amri rrezikoi pas një goditjeje nga këndi, por Fernando Muslera reagoi me sukses. Dy minuta më vonë, mbrojtësi saudit nuk gaboi. Pas një tjetër goditjeje nga këndi, Muslera ndali përpjekjen e parë, por Al-Amri ishte më i shpejtë te topi i kthyer dhe e dërgoi atë në rrjetë për epërsinë 1-0.
Trajneri Marcelo Bielsa reagoi menjëherë në pushimin mes pjesëve, duke aktivizuar Antonio Sanabrian dhe Agustín Canobbion në vend të Viñas dhe Darwin Núñez.
Uruguai e nisi shumë më mirë pjesën e dytë dhe që në minutën e 47-të Al-Owais u detyrua të ndërhynte sërish për të shpëtuar portën e tij.
Presioni uruguaian u rrit edhe më shumë në minutën e 61-të, kur Manuel Ugarte goditi shtyllën me një goditje të fuqishme. Gjashtë minuta më vonë, Federico Valverde provoi nga një goditje dënimi, por portieri saudit vazhdoi me paraqitjen e tij të shkëlqyer.
Këmbëngulja e uruguaianëve u shpërblye në minutën e 80-të. Pas një krosimi në zonë, Viñas devijoi topin me kokë, ndërsa Araújo u gjend në vendin e duhur për ta dërguar në rrjetë dhe për të barazuar rezultatin në 1-1.
Menjëherë pas golit, Araújo u zëvendësua, ndërsa Uruguai vazhdoi të kërkonte golin e fitores deri në fund.
Megjithatë, mbrojtja saudite rezistoi me sukses, e udhëhequr nga portieri fantastik Al-Owais, i cili në minutat shtesë ndali edhe një tjetër tentim të rrezikshëm të Valverdes.
Në fund, skuadrat u desh të kënaqeshin me nga një pikë, rezultat që e lë Grupin H plotësisht të hapur. Pas raundit të parë, Spanja, Kepi i Gjelbër, Arabia Saudite dhe Uruguai kanë nga një pikë secila./Telegrafi/