Apple zgjeron prodhimin e iPhone në SHBA me partnerë të rinj
Apple sapo bëri një hap mjaft të madh për të prodhuar më shumë pjesë për iPhone në SHBA.
Apple njoftoi se katër kompani (Bosch, Cirrus Logic, TDK dhe Qnity Electronics) janë tani pjesë e Programit të saj Amerikan të Prodhimit, ose shkurt AMP.
Kompania po investon 400 milionë dollarë për këto partneritete të reja deri në vitin 2030, dhe të katërta do të prodhojnë pjesë dhe materiale për produktet e Apple në tokën amerikane.
Kjo mbështetet në programin që Apple e nisi në gusht të vitit 2025.
TDK, e cila ka punuar me Apple për më shumë se 30 vjet, do të prodhojë sensorë në SHBA për herë të parë. Këta janë sensorë të vegjël që e mbajnë kamerën e iPhone tuaj të qëndrueshme kur bëni foto ose video.
Bosch po bashkëpunon me TSMC në një strukturë në shtetin e Uashingtonit për të prodhuar çipa që fuqizojnë funksione si gjurmimi i aktivitetit në Apple Watch tuaj.
Cirrus Logi C po punon me GlobalFoundries në një fabrikë në New York për të zhvilluar çipat që qëndrojnë pas Face ID.
Qnity Electronics, së bashku me HD MicroSystems, do të furnizojë materialet e përdorura në prodhimin e gjysmëpërçuesve dhe komponentëve të lidhur me Al.
E gjithë kjo po ndodh ndërsa tarifat dhe tensionet tregtare globale vazhdojnë ta bëjnë prodhimin jashtë vendit më të rrezikshëm dhe më të shtrenjtë. /Telegrafi/