Apple zbulon gjeneratën e ardhshme Apple Intelligence, këto janë veçoritë
Tipari kryesor që Apple zbuloi në Konferencën e Zhvilluesve në mbarë botën është padyshim Siri AI, por kompania ka zbuluar gjithashtu disa veçori të tjera të Apple Intelligence që do të vijnë në iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 dhe visionOS 27.
Aplikacioni Photos tani "troket në modele më të fuqishme imazhi" për t'ju lejuar të bëni modifikime, "duke respektuar momentin origjinal siç u kap", thotë Apple, transmeton Telegrafi.
Me Reframing Hapësinor, ju mund të prekni dhe tërhiqni një foto dhe të shikoni paraprakisht një ndryshim të perspektivës në kohë reale, falë "kuptimit të thellë të modeleve hapësinore nga Apple" në kufjet Vision Pro.
Në thelb, ju mund të 'redaktoni' një foto sikur ta kishit ripozicionuar kamerën në skenën origjinale. Reframing Hapësinor do të gjenerojë vetëm përmbajtje të re kur këndvështrimi është zhvendosur, duke siguruar kështu që fotografia të qëndrojë në përputhje me skenën origjinale.
Ju gjithashtu mund t'i zgjeroni imazhet me mjetin Extend - duke drejtuar një horizont të shtrembër pa hequr asgjë të rëndësishme ose duke rregulluar raportin e pamjes.
Mjeti Clean Up ka marrë një përmirësim të madh dhe Apple tani premton se do të heqë shpërqendrimet nga fotot tuaja "me cilësi më të mirë dhe mbushje më realiste", edhe për skena komplekse.
Safari po merr gjithashtu një mori përmirësimesh të AI. Mund të organizojë automatikisht skedat tuaja në tema përkatëse. Ndërsa shfletoni, ai do të vendosë skeda të reja në temat ekzistuese ose do të krijojë të reja siç e sheh të arsyeshme.
Madje, mund t'i kërkoni Safari-t të monitorojë një faqe në internet për ndryshime me veçorinë e re Njoftoj mua dhe kur të zbulohet një ndryshim, ai do t'ju tregojë. Kjo ndihmon me gjurmimin e rezervave dhe rënies së çmimeve, për shembull.
Përshkruani një shtesë është një veçori e re e AI që ju lejon të bëni pikërisht këtë - përshkruani një shtesë Safari që dëshironi të ekzistonit dhe Safari do të gjenerojë shtesën e personalizuar pikërisht në shiritin e veglave për ju.
Fjalëkalimet tani mund t'i rregullojnë automatikisht fjalëkalimet tuaja të dobëta dhe të komprometuara me një trokitje, "duke përdorur Apple Intelligence dhe Safari për të ndërmarrë veprime agjentisht" në emrin tuaj, duke lundruar nëpër faqet e internetit për t'u identifikuar dhe për të ndryshuar fjalëkalimet tuaja në ato më të forta që më pas i kujton për ju.
Image Playground tani ju lejon të krijoni "imazhe me cilësi të lartë në pothuajse çdo stil", duke përfshirë fotorealiste, falë një modeli të ri gjenerues që funksionon në Private Cloud Compute të Apple, i cili siguron që të dhënat tuaja private të mbeten private dhe askush, madje as Apple, nuk mund t'i qaset.
Image Playground gjithashtu ju lejon të modifikoni lehtësisht imazhet me kërkesa, ose duke trokitur, qarkulluar ose krehur për të nxjerrë në pah një objekt në mënyrë që ta lëvizni ose ndryshoni madhësinë e tij.
Image Playground mund të gjenerojë gjithashtu sfonde të ekranit të kyçur dhe postera kontakti, dhe kur krijoni një imazh, mund të zgjidhni raportin e tij të pamjes në mënyrë që të jetë i përshtatshëm për qëllimin.
Aplikacioni Messages ofron sugjerime me një prekje bazuar në kontekstin e bisedave tuaja - mendoni të krijoni një kujtesë ose një shënim.
Ose nëse dikush ju kërkon fotografi, mund t'ju ndihmojë të gjeni ato të duhurat, duke njohur fjalë kyçe, vendndodhje dhe njerëz në bibliotekën tuaj.
Sugjerimet në Mail tani janë edhe më të afta pasi kanë fituar aftësinë për të ndërmarrë veprime me aplikacionet e palëve të treta dhe "Përgjigja inteligjente" në Mail dhe Messages tani bazohet në stilin tuaj të personalizuar të të shkruarit.
Kur telefononi një biznes, Konteksti i thirrjeve ofron informacione përkatëse që mund të keni nga ai biznes - si një kod konfirmimi ose një numër rezervimi. Kjo shfaqet drejtpërdrejt në aplikacionin Phone.
Konteksti i thirrjeve funksionon bazuar në atë që po telefononi, jo në atë që po thoni dhe funksionon tërësisht në pajisje, kështu që asgjë nuk ndahet me Apple ose dikë tjetër.
Përshkruani një Shortcut ju lejon të përdorni aplikacionin e fuqishëm të automatizimit Shortcuts thjesht duke i thënë atë që dëshironi. Ai do të mbledhë të gjithë hapat e nevojshëm në emrin tuaj. Nëse dëshironi të ndryshoni ose shtoni diçka, mund ta përshkruani ndryshimin dhe ai do të zbatohet.
Aplikacioni Home fiton përshkrime video të gjeneruara, të cilat ju lejojnë të kuptoni shpejt se çfarë ndodhi në një sekuencë videoklipesh nga pajisjet tuaja inteligjente të shtëpisë, edhe pa i parë ato.
Ju gjithashtu mund të kërkoni përmes kapëseve të kamerës, për të gjetur gjëra specifike si p.sh. një dërgesë pakete. Në krye të faqes "Kërko", aplikacioni do të shfaqë "klipe të rëndësishme" që mund të dëshironi t'i rishikoni.
Kontrolli zanor, i cili ju lejon të lundroni në iPhone ose iPad tuaj tërësisht me zë, është më intuitiv, duke ju lejuar thjesht të përshkruani butonat dhe kontrollet në ekran në vend që të "memorizoni përmendësh etiketat ose numrat e saktë". Lexuesi i aksesueshmërisë mund të ofrojë përmbledhje dhe përkthim sipas kërkesës.
Ju gjithashtu mund të merrni sugjerime inteligjente për emrat e skedarëve dhe dosjeve, bazuar në përmbajtjen e tyre, dhe cilësia e Genmoji është "edhe më e mirë". Mund të përshkruani ndryshimet që dëshironi të bëni te Genmoji.
Apple Intelligence është i disponueshëm në iPhone 16 dhe më vonë, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), modelet iPad me M1 ose më të ri, MacBook Neo, Mac me M1 ose më të ri, Vision Pro, Apple Watch Series 10 ose më vonë, Apple Watch Ultra 2 ose më vonë dhe Apple Watch SE 3 kur çiftohet me një Apple Intellig.
Disa veçori, duke përfshirë gjenerimin e imazheve, kanë kufij të përdorimit të përditshëm që mund të rriten me planet e abonimit iCloud+, dhe këto përfshijnë gjithashtu veçoritë e Apple Intelligence për kamerat e përputhshme me aplikacionin Home. /Telegrafi/