Telefoni i ri i Samsung me portretin e Messit në ar – çfarë po ndodh?
Samsung konfirmoi se do të ndajë lajme rreth telefonave të saj më të fundit të palosshëm në eventin Galaxy Unpacked më 22 korrik në Londër, ku bota e teknologjisë pret që kompania të lansojë tre pajisje të reja: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 dhe Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Megjithatë, kompania koreane e teknologjisë nuk e ka konfirmuar ekzistencën e këtyre pajisjeve, prandaj është kaq e çuditshme të shohësh modelin e palansuar Galaxy Z Fold 8 Ultra të listuar në shitje online.
Çfarë është edhe më e çuditshme?
Telefoni i palosshëm i listuar në shitje paraqet fytyrën e legjendës së futbollit Lionel Messi të zbukuruar në mbulesë me ar 24 karatësh, me një çmim prej mbi 11 mijë euro.
Produkti u shfaq për herë të parë në një njoftim për shtyp më 15 korrik, në të cilin një kompani e quajtur Caviar njoftoi një koleksion të ri me botim të kufizuar "Legends".
Caviar bën dizajne të personalizuara dhe të personalizuara për iPhone, telefona inteligjentë Samsung Galaxy dhe pajisje të tjera.
Një promovim për koleksionin thotë: "Portreti i kapitenit argjentinas është integruar në panelin e pasmë të telefonit kryesor të palosshëm Samsung Fold 8, inxhinieria komplekse e të cilit pasqyron gjenialitetin shumëplanësh të lojës së Messit".
"Koleksioni është rreptësisht i kufizuar, me vetëm 19 copë të disponueshme në të gjithë botën”, thuhet në njoftim.
Për momentin, është e paqartë nëse Caviar e bazoi dizajnin në fotot zyrtare të telefonit të papublikuar, apo nëse imazhet janë thjesht koncepte të bazuara në detaje të përfolura rreth telefonit.
Lansimi mund të jetë gjithashtu një strategji e llogaritur marketingu. /Telegrafi/