Kjo është ora më e ndërlikuar në botë e prodhuar ndonjëherë
Berkley Grand Complication konsiderohet ora mekanike më e ndërlikuar e krijuar ndonjëherë.
Kjo kryevepër e prodhimit zviceran të orëve është realizuar nga marka prestigjioze Vacheron Constantin dhe përmban plot 63 funksione të ndërlikuara (“komplikime”), duke vendosur një rekord të ri në botën e orologjisë.
Ora u zhvillua për 11 vite nga tre mjeshtër orëndreqës dhe kërkoi një vit të tërë vetëm për montimin përfundimtar të mekanizmit. Ajo përbëhet nga 2.877 pjesë të vogla, ka 245 gurë të çmuar dhe peshon rreth 980 gramë.
Një nga veçoritë më të jashtëzakonshme të saj është kalendari tradicional kinez i përhershëm, një sistem jashtëzakonisht kompleks që është programuar të funksionojë deri në vitin 2200. Krahas tij, ora përfshin edhe kalendarin gregorian, funksione astronomike, fazat e Hënës, tregues të zonave kohore dhe mekanizma të avancuar të matjes së kohës.
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Berkley Grand Complication është një orë xhepi me dy faqe, e krijuar si një vepër arti dhe inxhinierie. Mekanizmi i saj përfshin edhe një tourbillon me tre akse, një nga sistemet më të ndërlikuara në orët mekanike luksoze.
Kjo orë u porosit nga një koleksionist i cili zgjodhi që ajo të mbante emrin e tij – Berkley. Çmimi i saj nuk është bërë publik, por ekspertët e industrisë vlerësojnë se një krijim i tillë mund të kushtojë miliona dollarë.
Me këtë model, Vacheron Constantin tejkaloi rekordin e mëparshëm të vendosur nga ora e saj Reference 57260, e cila kishte 57 komplikime dhe për vite mbante titullin e orës më të ndërlikuar në botë.
Berkley Grand Complication nuk është thjesht një orë, por një kombinim i artit, matematikës dhe mjeshtërisë tradicionale të orëndreqjes, duke treguar kufijtë ekstremë deri ku mund të arrijë mekanika precize. /Telegrafi/
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