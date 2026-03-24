Apple publikon iOS 26.4 dhe iPadOS 26.4
Apple ka publikuar versionet më të fundit të sistemeve të saj operative. iOS 26.4 vjen me një gjenerator listash dëgjimi me inteligjencë artificiale për Apple Music, një veçori e ngjashme me atë që Spotify tashmë e ka (dhe është lansuar në vitin 2024).
Quhet Playlist Playground dhe do të krijojë një listë dëgjimi bazuar në një kërkesë, ashtu siç do të prisnit, transmeton Telegrafi.
Mund të përdorni gjendje shpirtërore, ndjenja, aktivitete ose çfarëdo tjetër.
Ekziston gjithashtu një vegël e Muzikës Ambient që ju lejon të zgjidhni nga listat e dëgjimit Gjumë, Qetësi, Produktivitet dhe Mirëqenie të kuruara nga Apple.
Janë gjithashtu emoji të rinj: trombon, arkë thesari, fytyrë e shtrembëruar, krijesë me qime, luftimi, orka, rrëshqitje toke dhe balerinë.
Një cilësim i ri ju lejon të zvogëloni shkëndijat e ndritshme kur shtypni butonat, dhe CarPlay merr mbështetje për chatbot-et me inteligjencë artificiale të palëve të treta.
Ofruesit si OpenAI dhe Google do të duhet të përditësojnë aplikacionet e tyre në mënyrë që kjo të funksionojë.
Aplikacioni Podcasts ka fituar mbështetje për episodet video vendase me transmetim HLS, funksioni Gjumë në aplikacionin Health tani regjistron kohën mesatare të gjumit për dy javët e fundit, dhe Mbrojtja e Pajisjeve të Vjedhura tani është aktivizuar si parazgjedhje, duke kërkuar vërtetim biometrik për shikimin e fjalëkalimeve dhe çaktivizimin e Modalitetit të Humbur në iPhone.
iOS 26.4 dhe iPadOS 26.4 gjithashtu ofrojnë njohjen e këngëve jashtë linje në Qendrën e Kontrollit, sugjerime për koncerte aty pranë dhe vepra arti të albumit me faqe të plotë në Apple Music, mbështetje për Apple Creator Studio për Freeform, dhe një rregullim për një defekt në tastierë që shkaktonte gabime drejtshkrimore gjatë shkrimit të shpejtë. /Telegrafi/
