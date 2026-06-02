Apple lëshon iOS e ri, zgjidh një problem serioz me karikimin në iPhone 17 dhe iPhone Air
Apple ka publikuar përditësimin më të ri të sistemit operativ, iOS 26.5.1, i cili sjell një rregullim të rëndësishëm për një problem që prekte pajisjet e reja iPhone 17 dhe iPhone Air.
Sipas kompanisë, përditësimi adreson një defekt që në disa raste pengonte karikimin normal të telefonit kur bateria ishte pothuajse plotësisht e zbrazur. Ky problem ka prekur vetëm një numër të kufizuar përdoruesish, por është konsideruar mjaft serioz, pasi lidhet me funksionin bazë të pajisjes – karikimin.
Me versionin e ri të sistemit, Apple thotë se përdoruesit e iPhone 17 dhe iPhone Air nuk duhet të përballen më me situata ku pajisja nuk reagon ndaj karikuesit ose nuk fillon procesin e mbushjes së baterisë në mënyrë të rregullt.
Ky përditësim vjen pak javë pas lansimit të iOS 26.5 dhe vazhdon praktikën e kompanisë për të lëshuar shpejt “patch”-e (rregullime) kur identifikohen probleme në modelet e reja të iPhonet.
Apple u ka bërë thirrje përdoruesve që ta instalojnë sa më shpejt iOS 26.5.1 për të shmangur problemet e mundshme me karikimin dhe për të përfituar nga stabiliteti i përmirësuar i sistemit.
Ndërkohë, kompania nuk ka raportuar probleme të tjera të mëdha në këtë version, por pritet që gjatë javëve në vijim të vazhdojnë përditësimet e rregullta për përmirësime të performancës dhe sigurisë së sistemit. /Telegrafi/