Apple AirPods Max 2 debutojnë me çip H2 dhe ANC të përmirësuar
Apple përditësoi në heshtje AirPods Max me çipin H2, i cili sjell anulimin e zhurmës të përditësuar në kufjet kryesore të Cupertino-s.
Apple pretendon se AirPods Max 2 ofrojnë ANC 1.5 herë më efektive se paraardhësit e tyre, transmeton Telegrafi
Falë çipit të përditësuar Apple H2, modeli i ri sjell gjithashtu veçoritë Adaptive Audio dhe Live Translation, si dhe ndërgjegjësimin për bisedën, i cili ul automatikisht volumin e medias kur zbulon të folurit në mjedisin tuaj.
AirPods Max 2 gjithashtu marrin lidhje të përditësuar Bluetooth 5.3 dhe një amplifikator të ri me gamë të lartë dinamike, të cilin Apple pretendon se do të ofrojë audio më të pastër.
Apple shtoi gjithashtu një veçori të telekomandës së kamerës, e cila ju lejon të përdorni kurorën dixhitale si buton mbyllësi.
Dizajni mbetet i pandryshuar nga AirPods Max i gjeneratës së parë të vitit 2020.
Jetëgjatësia e baterisë është ende 20 orë me ANC të ndezur, dhe ju i karikoni ato nëpërmjet portës USB-C, e cila mund të përdoret gjithashtu për të dëgjuar audio 24-bit, 48kHz pa humbje.
AirPods Max 2 vijnë në ngjyrat Midnight, Starlight, Portokalli, Vjollcë dhe Blu. Ato do të shiten me pakicë për 549 dollarë/579 euro. Paraporositë fillojnë më 25 mars, ndërsa dërgesat priten në fillim të prillit. /Telegrafi/