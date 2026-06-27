"Apollo dhe Artemis janë emra grekë" - Greqia do të dërgojë astronautin e saj të parë në hapësirë
Greqia do të dërgojë një njeri në hapësirë.
Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, e njoftoi këtë pas një takimi me Adrianos Golemis, i vetmi grek që ka kaluar me sukses të gjitha testet e astronautëve që nga viti 2022 dhe i cili hyri në programin e trajnimit të Agjencisë Hapësinore Evropiane (ESA) disa muaj më parë.
Lansimi pritet të ndodhë brenda dy viteve të ardhshme dhe misioni do të zgjasë deri në tre javë, si pjesë e Strategjisë së re Kombëtare Hapësinore, e cila parashikon deri në vitin 2035.
Vendimi u mor të enjten në një takim në Rezidencën Maximos dhe u njoftua të premten në mëngjes.
Gjatë dy viteve të ardhshme, Adrianos do të udhëtojë në hapësirë. Është një investim që po bëjmë si vend, i cili ka vlerë simbolike dhe substanciale.
Duke folur në prezantimin e programit hapësinor grek dhe misionit hapësinor të Adrianos Golemis, Mitsotakis tha: “Sa i përket simbolikës, nuk dua të them shumë më tepër, por do të doja shumë që Adrianos, i cili do të mbajë këtë përgjegjësi të rëndë, t’ua përcjellë mbi të gjitha shkollave, fëmijëve të vegjël pse hapësira ka rëndësi”.
"Dhe të veprojë si katalizator frymëzimi për një brez të ri që sot kërkon shpresë në një mjedis që nganjëherë mund të duket shumë i zymtë. Ne të gjithë e pamë, mendoj, se sa nga afër e ndoqi publiku global misionin Artemis", shtoi ai.
"Le të shqyrtojmë edhe emrat e zgjedhur nga NASA. Janë grekë. Pse Artemis? Pse Apollo? Besoj se kemi diçka më shumë për të kontribuar, si një qytetërim i lashtë, në të gjithë këtë diskutim", vazhdoi kryeministri grek.
"Megjithatë, kjo ka edhe një vlerë praktike. Kur Adrianos të jetë në hapësirë, ai do të kryejë eksperimente dhe unë dua që këto eksperimente të pasqyrojnë prioritetet greke të kërkimit", tha ndër tjera ai.
"Pra, shumë shpejt do të lëshojmë thirrjen përkatëse, në mënyrë që gjatë ditëve që ai të jetë në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor të mund të punojë në eksperimente dhe kërkime që lidhen me komunitetin grek të kërkimit dhe, pse jo, edhe me industrinë greke. Prandaj mendoj se ky është një moment i veçantë për vendin, një moment i rëndësishëm, për ne që të jemi në gjendje të themi se brenda këtij afati kohor do të kemi astronautin e parë grek. Ky është një investim që vendi ynë po bën, në bashkëpunim me Agjencinë Evropiane të Hapësirës”, përfundoi Mitsotakis.
Ndryshe, astronauti grek do të kryejë eksperimente dhe demonstrime teknologjike të propozuara nga dhjetëra ekipe kërkimore, institucione dhe universitete greke; kompanitë greke do të kenë mundësinë të shfaqin zgjidhje inovative në kushtet hapësinore; të dhëna të vlefshme do të mblidhen dhe përdoren për aplikime dhe kërkime të mëtejshme, ndërsa në të njëjtën kohë ka hapësirë për të zhvilluar partneritete të rëndësishme me partnerë ndërkombëtarë.
Përtej forcimit të kërkimit grek dhe prezantimit të teknologjive greke, do të zbatohen programe për të inkurajuar të rinjtë të angazhohen me shkencën dhe zbatimet e saj praktike.
Ndër idetë e tjera të diskutuara ishin organizimi i një konkursi shkollor për të ndërtuar një satelit, mbajtja e konkurseve STEM dhe dërgimi i pyetjeve nga nxënësit te astronautët që shërbejnë në ISS.
Kush është Adrianos Golemis?
Që nga viti 2022, Greqia ka pasur fatin e mirë të ketë një astronaut në radhët e saj, ose, për të qenë më të saktë, një nga 25 kandidatët që kaluan me sukses të gjitha testet e Agjencisë Hapësinore Evropiane. Megjithatë, Adrianos Golemis është më shumë se kaq.
Që nga viti 2018 ai ka qenë mjek i astronautëve në bashkëpunim me Institutin Francez për Mjekësi dhe Fiziologji Hapësinore, Medes; ai jeton me ta dhe kujdeset për ta në çdo mision, si dhe i njeh nga afër kërkesat e kushteve në hapësirë.
Në mars të vitit 2024, euronews foli me Adrianos, i cili paraqiti vizionin e tij për një mision grek në hapësirë. Pak më shumë se dy vjet më vonë, projekti më në fund është në rrugën e duhur dhe Adrianos po përgatitet për Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor.
Drejtori i Përgjithshëm i ESA-s, Josef Aschbacher, e përgëzoi Greqinë për zhvillimin e programit të saj evropian dhe zbuloi se “pas një kërkese nga Greqia, Agjencia Evropiane e Hapësirës do të mbështesë eksplorimin e potencialit për fluturime komerciale hapësinore për qytetarët grekë”. /Telegrafi/