Aplikoni këtë truk për ta mbajtur shtëpinë tuaj të rregullt
Nëse doni ta mbani shtëpinë tuaj gjithmonë të rregullt, është e dobishme të përvetësoni një zakon të thjeshtë që parandalon rrëmujën përpara se të fillojë.
Sipas ekspertëve të dekorimit të shtëpisë, shumica e rrëmujës nuk shkaktohet nga kaosi i madh, por nga vendime të vogla që shtyhen vazhdimisht. Pikërisht për këtë arsye ata veçojnë konceptin e "rregullit të një prekjeje", pra rregullin e një prekjeje në dekorimin e shtëpisë.
Sipas këtij rregulli, çdo objekt që prekni duhet të përfundojë menjëherë në vendin e tij, dhe çdo detyrë që ndërmerrni duhet të përfundojë deri në fund, pa lënë asgjë "për më vonë".
Kjo qasje parandalon atë që organizatorët e quajnë "zhvendosje e rrëmujës", ku të njëjtat sende zhvendosen nga një sipërfaqe në tjetrën. Avantazhi i këtij rregulli është se nuk kërkon kohë shtesë pastrimi, por ndryshon mënyrën se si e përdorni kohën tuaj gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme. Rrëmuja krijohet më shpesh nga zakoni i shtyrjes së detyrave të vogla, por duke i përjetuar ato mendërisht si detyrime. Kur ky model prishet, një hapësirë ndihet më e rregullt pa asnjë përpjekje shtesë.
Këshillohet që ky parim të zbatohet gradualisht. Në zonat ku rrëmuja ndodh më shpesh, është e dobishme të futet rregulli që asnjë objekt nuk duhet të lihet pa vendin e tij. Pas disa ditësh, ky zakon do të përhapet në pjesën tjetër të hapësirës dhe do të bëhet një rutinë për ruajtjen e rendit.
Kur kombinohet me pastrimin bazë dhe hedhjen e gjërave të tepërta, shtëpia ndalon së dukuri sikur është vazhdimisht në kaos dhe fillon të duket e rregullt gjatë gjithë ditës.