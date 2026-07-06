Anthony Gordon, arma sekrete e Anglisë në momentet vendimtare
Anthony Gordon po shndërrohet në një nga armët më të rëndësishme të Anglisë në Kupën e Botës 2026.
Sulmuesi anësor, i cili së fundmi iu bashkua Barcelonës, ishte protagonist në fitoren dramatike 3-2 të “Tre Luanëve” ndaj Meksikës në 1/8 e finales.
Gordon fitoi penalltinë që Harry Kane e shndërroi në gol për rezultatin 1-3, ndërsa paraqitja e tij u vlerësua si më e plota deri tani në këtë turne.
Nga dyshimet te vendi në formacion
Anësori i majtë e kishte nisur Kupën e Botës si titullar në ndeshjen e parë kundër Kroacisë, të fituar 4-2, dhe në barazimin pa gola ndaj Ganës.
Megjithatë, paraqitjet e tij nuk e bindën plotësisht Thomas Tuchelin, i cili më pas vendosi t’i besojë Marcus Rashfordit në sfidat kundër Panamasë dhe Republikës Demokratike të Kongos.
Por Gordon e ndryshoi situatën në ndeshjen ndaj Kongos. Ai u aktivizua në minutën e 61-të dhe pati ndikim të drejtpërdrejtë në përmbysjen e Anglisë.
Ish-lojtari i Newcastle asistoi për golin e Harry Kane në minutën e 75-të, ndërsa më pas rikuperoi topin në aksionin që çoi te goli vendimtar i kapitenit anglez në minutën e 86-të.
“E urrej të jem zëvendësues, jam një tufë nervash”, kishte pranuar Gordon pas asaj ndeshjeje.
61’—subs on
75’—assists Kane
86’—assists Kane
Anthony Gordon becomes the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 player with two assists as a substitute in a knockout stage match at the World Cup 💪 pic.twitter.com/ScuZipyLBg
— B/R Football (@brfootball) July 1, 2026
Penalltia që ndryshoi ndeshjen ndaj Meksikës
Paraqitja ndaj Kongos i siguroi Gordonit rikthimin në formacionin titullar për duelin kundër Meksikës. Në këtë ndeshje, ai ishte një nga lojtarët më aktivë të Anglisë, duke krijuar vazhdimisht probleme me shpejtësinë, driblimet dhe depërtimet pas vijës së mbrojtjes.
Në minutën e 26-të, Gordon rrezikoi me një goditje me të djathtën, të cilën portieri Raúl Rangel e ndali. Ai fitoi edhe një faull të rrezikshëm në minutën e 52-të, por momenti vendimtar erdhi tetë minuta më vonë.
Pas një pasimi të gjatë nga Jordan Pickford, Gordon shpërtheu në hapësirë, kaloi pas Edson Álvarez dhe u rrëzua nga portieri Rangel kur ishte pranë portës. Arbitri akordoi penallti, ndërsa Harry Kane e shndërroi në gol për rezultatin 1-3.
Gordon kontribuoi edhe në mbrojtje
Përveç ndikimit në sulm, Gordon bëri një punë të madhe edhe në fazën defensive. Ai e përfundoi ndeshjen si lojtari i dytë anglez me më shumë rikuperime topi, me katër të tilla.
Ai regjistroi gjithashtu tri largime të topit, një ndërprerje dhe një ndërhyrje, duke dëshmuar se ishte i gatshëm të sakrifikohej për skuadrën edhe pa top.
“Lartësia na la gjurmë gjatë 20 minutave të para. E dinim se do të ishte e vështirë, por lojtarët e mëdhenj shkëlqejnë në momentet e mëdha”.
“Kur një nga lojtarët tanë u përjashtua, e dija se duhej të bëja një hap përpara dhe të vrapoja më fort se kurrë. Jam një lojtar që dëshiron të ndikojë në çdo ndeshje. Cilido qoftë lloji i përballjes, mund ta ndryshoj rrjedhën e saj”, deklaroi Gordon pas ndeshjes.
Norvegjia, sfida e radhës
Anglia tani do të përballet me Norvegjinë në çerekfinale, në një duel ku Gordon pritet të ketë sërish një rol të rëndësishëm.
Pas paraqitjeve të fundit, lojtari i Barcelonës duket se ka fituar besimin e plotë të Tuchelit dhe është kthyer në një nga rrugët kryesore të Anglisë drejt suksesit në këtë Kupë Bote. /Telegrafi/